Le Samsung Galaxy Z Flip est officiel: voici toutes les fonctionnalités

la Samsung Galaxy Z Flip c’est enfin officiel, le deuxième pliable de la société sud-coréenne a été officialisé lors de l’événement londonien, à l’intérieur il y a les caractéristiques techniques d’un vrai haut de gamme, contrairement au dernier Motorola Razr.

Le Galaxy Fold tombe au bord du chemin (ici pour le nouveau Galaxy S20), la nouvelle version propose un facteur de forme complètement différent, proposant en fait pas un smartphone qui devienne une tablette, tellement un appareil capable de se plier en deux pour le transporter plus facilement dans votre poche . Contrairement à ce que nous avons vu avec d’autres écrans pliables ou flexibles, le Samsung Galaxy Z Flip il a un revêtement en verre ultra-mince qui rend l’appareil beaucoup plus résistant aux chocs et aux rayures en général, tous développés par Samsung, et avec le trou central pour l’élimination complète de l’encoche gênante (un rapport d’aspect de 21,9: 9 est atteint.

Samsung Galaxy Z Flip: voici la fiche technique

La fiche technique est la suivante:

afficher 6,7 pouces Dynamic AMOLED infinity flex main, résolution FullHD + 1080p avec rapport d’aspect 22: 9 (résolution 2636 x 1080 pixels) et revêtement en verre ultra-fin.

afficher secondaire: super AMOLED avec écran Always-On de 1,06 pouce, protection Gorilla Glass 6 et 300 x 116 pixels.

processeur Qualcomm Snapdragon 855 plus.

8 Go de RAM.

256Go mémoire interne non extensible.

double caméra arrière: une caméra principale 12MP avec une ouverture F 1,8, ainsi qu’un grand angle avec un angle de vision de 123 ° et une ouverture F 2,2 (vidéo maximale en 4K @ 60fps).

batterie à partir de 3300 mAh, avec une charge rapide à 15W et sans fil à 9W.

Capteur d’empreintes digitales appareils numériques sur le côté de l’appareil.

Haut-parleurs chaîne hi-fi.

Connectivité WiFi 6, Bluetooth 5, NFC et Type-C.

Dimensions: lorsqu’il est fermé, il mesure 87,4 x 73,6 x 15,4 mm, lorsqu’il est ouvert, il mesure 167,9 x 73,6 x 7,2 mm, le poids est de 183 grammes.

couleurs noir et violet.

Système d’exploitation Android 10 avec Samsung One UI 2.0.

Le mode est très intéressant fléchir, lorsque l’écran semble être replié 90, en fait, une interface graphique a été conçue capable de diviser automatiquement l’écran en deux parties de 4 pouces, également avec la possibilité de diviser les applications.

Le Samsung Galaxy Z Flip sera en vente à partir du 14 février, le prix sera exactement 1520 euros.