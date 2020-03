Le Samsung Sero TV est bizarre – alors pourquoi les haut-parleurs sont-ils si bons?

Le Samsung Sero TV était l’un des ensembles les plus accrocheurs que nous ayons vus au CES 2020 au début de l’année – pour des raisons bonnes et mauvaises. En tant qu’ensemble qui peut basculer entre l’affichage portrait et paysage en un clic, il offre un utilitaire très différent à la majorité des téléviseurs.

L’écran rotatif ne ressemble à aucun autre téléviseur Samsung – ou à quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs – mais il est également si fortement orienté vers la génération TikTok qu’il semble en grande partie hors de propos pour la majorité des utilisateurs de téléviseurs. Cependant, les capacités audio du Sero peuvent atténuer l’aversion que de nombreux consommateurs de télévision ressentent probablement à son égard.

Pourquoi ça? Le Sero TV dispose de haut-parleurs de 60 W dans une configuration de son surround 4.1, bien au-delà des capacités de la télévision domestique moyenne, qui se situe généralement à 10-20 W en stéréo pour un son acceptable mais sans intérêt.

Les haut-parleurs du Sero sont logés dans son meuble TV, avec des pilotes orientés vers le spectateur. “Lors de la lecture de vidéos, de jeux et de musique, les haut-parleurs du Sero fournissent un son clair et clair car ils sont positionnés face à face et délivrent le son directement aux auditeurs”, explique Chris Jo, responsable des produits et opérations de la division TV de Samsung Electronics America.

Vous ne bénéficiez pas de la prise en charge Dolby Atmos, donc ceux qui recherchent un son vraiment haut de gamme voudront regarder certaines enceintes Dolby Atmos – ou un ensemble comme le Samsung Q950TS QLED, qui va vraiment au-delà en matière de sortie audio. Mais les haut-parleurs du Sero offrent encore plus que ce que nous pourrions accepter pour ce que le téléviseur est destiné – à savoir, les vidéos portrait.

Artiste portraitiste

(Crédit d’image: TechRadar)

Les vidéos mobiles, telles que celles créées et partagées via TikTok et Snapchat, sont rarement des affaires de haute qualité. Bien qu’un nombre croissant de smartphones soient capables d’enregistrer des vidéos 4K, les microphones intégrés pour smartphones ne sont pas du tout proches du niveau des cabines d’enregistrement professionnelles, sans parler de la maîtrise audio premium des films à succès.

L’auteur de téléphones de TechRadar, Tom Bedford, nous dit que, “Bien que certains smartphones phares coûteux aient des capacités d’enregistrement de micro impressionnantes – comme l’iPhone 11 et le Samsung Galaxy S20 – la majorité n’en ont vraiment pas.”

Samsung nous dit que le Sero est «destiné aux jeunes utilisateurs intéressés par des expériences telles que celles trouvées sur leurs appareils mobiles», telles que «le contenu des médias sociaux, les services de streaming et les jeux».

Nous ne pouvons pas imaginer que la plupart des smartphones soient des sources capables de diffuser des vidéos haute résolution ou un son détaillé – même avec les capacités de mise à l’échelle du Sero – mais la configuration des haut-parleurs est toujours assez décente pour une utilisation générale de la télévision, comme des émissions ou des films Netflix à partir d’un Blu 4K -ray player.

Il est clair que la gamme de téléviseurs design de Samsung est plus axée sur les produits de style de vie que sur les appareils purement audiovisuels – comme nous l’avons vu lorsque nous avons examiné le téléviseur The Frame original en 2018.

Le Frame TV a fait un magnifique décor, même si ses visuels n’étaient pas trop à la hauteur. Mais le panneau QLED inséré dans le modèle TV Frame 2019 et l’audio haut de gamme proposé dans le Sero montrent que ces ensembles sont plus que de simples meubles avec des écrans. Que vous les vouliez, cependant, cela vous appartient entièrement.