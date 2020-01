Le scandale Cambridge Analytica refait surface

Vous vous souviendrez sûrement tous du scandale Cambridge Analytica qui impliquait le réseau social Facebook l’année dernière. Les révélations de la «gorge profonde» qui ont découvert la boîte de Pandore aujourd’hui ont révélé un backstage inattendu.

quelques-uns de nouveaux détails sont apparus sur la question, même si plusieurs mois plus tard, des milliers d’utilisateurs tremblent de peur. Voyons ce qui se passe ensemble.

Facebook: Cambridge Analytica revient à la surface

En 2014, un groupe de programmeurs, qui les a donnés à la plate-forme logicielle Facebook, a volé les données des utilisateurs inscrits sur cette plate-forme pour permettre à l’entreprise Cambridge Analytica pour acquérir et traiter des informations personnelles, puis présenter des publicités ciblées. L’histoire est ensuite devenue publique grâce à un article dans The Guardian.

L’histoire impliquait les données personnelles de plus de 87 millions de profils présent sur la plateforme, qui a coûté au financier Cruz près de 2 millions et demi de dollars versés à Cambridge Analytica par le biais de fondations. malgré il a été dit que ces données ont été effacées, après les révélations de Brittany Kaiser, il a été découvert que rien n’était vrai. Un responsable de Facebook, Hendrix, a déclaré plus tard que de nouvelles initiatives étaient recherchées pour éliminer complètement ces informations.

Le 18 janvier 2016, après divers courriers électroniques entre la plateforme et Cambridge Analytica, ce dernier via un email du PDG, Alexander Nix, a juré à la plate-forme que son entreprise avait annulé tous les données et vérifier qu’il n’y avait aucune trace nulle part. Mais à ce jour, peut-on vraiment dire que cette information a vraiment été effacée? mais nous pensons surtout que les archives en question ont pu être dupliquées des milliers de fois.