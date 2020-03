Le scénariste de l’émission télévisée Moon Knight de Marvel s’intéresse au renouveau des gargouilles

Beau DeMayo, un écrivain sur la prochaine série Disney + Moon Knight, veut s’attaquer à un renouveau de Gargouilles. Créée en 1995 et s’étalant jusqu’en 1997, Gargoyles est une série animée centrée sur le groupe titulaire des créatures nocturnes. Après avoir passé mille ans figés dans la pierre, grâce à un sort magique, les gargouilles se réveillent dans la ville moderne de New York. Bien qu’ils restent dans leur forme de pierre pendant la journée, ils jouent le rôle de protecteurs nocturnes de la ville. Produite par Walt Disney Television, la série a été acclamée par la critique et a conservé une base de fans fidèles au cours des décennies qui ont suivi son annulation.

En particulier, Gargoyles a été félicité pour son ton relativement sombre et ses intrigues complexes. Le spectacle s’est adroitement engagé dans le mélodrame et s’est concentré sur le développement de personnages à travers des arcs, établissant des comparaisons favorables avec Batman: The Animated Series. La série a survécu sous la forme d’un jeu vidéo et de bandes dessinées. Des adaptations cinématographiques ont même été battues, avec la rumeur selon laquelle Jordan Peele aurait approché Disney avec un pitch pour réaliser un film basé sur Gargoyles. David Elliot et Paul Lovett, co-auteurs de G.I. Joe: The Rise of Cobra, ont même été embauchés pour travailler sur un script en 2011. Maintenant, un autre écrivain exprime un certain intérêt pour le réveil des Gargouilles.

Cet écrivain est Beau DeMayo, qui a récemment été embauché pour travailler sur la prochaine série Moon Knight de Marvel Studios. En parlant avec ComicBook, DeMayo a dit qu’il aimerait faire revivre Gargoyles. Élaborant sur son affinité pour la série des années 1990, DeMayo a avoué qu’il était plus excité de regarder Gargoyles sur Disney + que tout autre spectacle offert par le service de streaming.

DeMayo, qui travaillera également sur l’adaptation animée de The Witcher de Netflix, a félicité Gargoyles d’avoir peur de s’aventurer dans un territoire potentiellement difficile. Il a parlé de la façon dont le spectacle a exploré la politique raciale au cours de la troisième saison, avec un personnage scélérat bouc émissaire des créatures de la nuit et tournant la ville contre eux. Ce n’était qu’un des exemples que l’écrivain Moon Knight a mentionné à propos de ce qui rendait Gargoyles si différent.

Alors que certains spectacles, animés et autres, ne peuvent qu’espérer être appréciés lors de leur diffusion originale, Gargoyles a transcendé son bref mandat sur les ondes. Malgré les critiques passionnés, la présence de Gargouilles est toujours ressentie en ligne et lors des conventions des fans. Bien que le soutien n’ait pas encore conduit à revoir l’exposition des années 1990, les commentaires de DeMayo rappellent qu’il y aurait un public pour une éventuelle reprise.

