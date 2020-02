Le scooter électrique Bird atteint un nouveau prix record dans la vente d’une journée d’Amazon – .

Le scooter électrique GoTrax GXL V2 est l’un de nos favoris, et il est à peu près toujours en vente ces jours-ci sur Amazon pour seulement 248 $. C’est une valeur incroyable et nous recommandons fortement ce modèle, mais il ne fait aucun doute que les scooters Bird sont beaucoup plus populaires.

Si vous préférez un modèle Bird et que vous êtes d’accord avec un scooter renouvelé, vous pouvez économiser une tonne d’argent aujourd’hui grâce au gros contrat d’une journée d’Amazon. Le scooter électrique Bird ES1-300 fait partie des modèles les plus populaires de la société, offrant de superbes fonctionnalités comme un moteur de 300 watts, un écran LED numérique et un phare pour que vous puissiez mieux voir le soir ou tôt le matin. Il a une portée maximale de 15,5 miles et peut aller jusqu’à 15,5 MPH grâce à une augmentation de puissance jusqu’à 700 watts.

Ce modèle s’est vendu jusqu’à 600 $, mais vous pouvez généralement le trouver pour 400 $ de nos jours. Achetez un modèle renouvelé aujourd’hui sur Amazon et vous ne paierez que 289,99 $! À noter également, il est vendu par Amazon Renewed, il est donc garanti de ressembler et de fonctionner comme neuf. Si quelque chose n’est pas à la hauteur, vous avez 90 jours pour le renvoyer pour un remboursement.

Scooter électrique Bird ES1-300 (renouvelé)

Équipé de la technologie Bird de pointe, cette version nouvelle génération du scooter classique peut atteindre des vitesses de pointe de 15,5 mi / h et peut couvrir jusqu’à 15,5 miles sur une seule charge.

MOTEUR AMÉLIORÉ HAUTE PUISSANCE – Avec 300 watts de puissance nominale et 700 watts de puissance maximale, vous obtenez un couple plus élevé et une conduite puissante.

DOUBLE MÉCANISME DE FREINAGE – ÉCLAIRAGE AVANCÉ: Le fait d’avoir un système de freinage électrique et un système mécanique offre plus de contrôle pendant que vous roulez.

LÉGER – Pesant seulement 27,6 livres, il est très facile à transporter. CERTIFIÉ UL-2272: ES1-300 répond aux normes d’un système complet de tests de sécurité par Underwriter Laboratories.

CONDUITE EN DOUCEUR: avec absorption des chocs avant, pneus avant 8 ″, pneus arrière 7,5 ″, profitez de balades plus fluides. Vous pouvez atteindre une autonomie de 25 km * et une vitesse maximale de 15,5 km / h *. La charge utile maximale est de 220 livres. Pour les 18 ans et plus.

Trottinette électrique Gotrax GXL V2 Commuting (Nouveau)

Version 2 – Frein à main, régulateur de vitesse, cadre renforcé et mécanisme de verrouillage

8. PNEUMATIQUES 5 ″ – Faire du GXL le scooter de navette ultime pour surmonter les rues dangereuses de la ville

MOTEUR 250 WATT – Notre scooter le plus puissant à ce jour, le GXL a une vitesse de pointe de 15. 5MPH et détient un maximum de 220 lbs.

BATTERIE 36V – Le GXL parcourt jusqu’à 9-12 miles et se recharge en environ 4 heures. Hauteur du guidon au pont-38 pouces

DESIGN PORTABLE – Le cadre GXL se replie et se verrouille pour un rangement facile, ce qui en fait un scooter de transport parfait

