le score sur DxOMark n’est pas si excitant

En fin de compte aussi Galaxy A71 est passé entre les mains de DxOMark. Un score élevé était attendu étant donné les locaux de l’appareil, mais au final, le résultat en a révélé plus. En général a pris 84 ce qui n’est pas si mal, dans de nombreux cas, ce serait une excellente note, mais comme dit, les attentes étaient beaucoup plus élevées.

Le morceau du compartiment photographique du smartphone Samsung est le capteur 64 mégapixels qui offre une plage dynamique enviable. D’autres aspects liés à ce dernier se sont également bien déroulés, mais le problème peut être trouvé dans détails généraux des plans. Un autre point faible concerne les prises de vue conditions de faible luminosité.

La lentille de support offre également des forces et des faiblesses, le très grand angle. Comme le grand angle, il offre une large plage dynamique, mais à l’intérieur fermé du pire d’eux-mêmes. En ce qui concerne les vidéos, cependant, le score tombe à un 74 principalement en raison des détails qui ne semblent pas correspondre à la qualité avec laquelle le contenu est enregistré, 4K.

Samsung Galaxy A71

Le moteur principal du modèle est l’un Snapdragon 730 Qualcomm, au moins pour le marché mondial; dans le cas des Philippines, et seulement eux, c’est un Snapdragon 730G. Pour la RAM, il existe deux variantes, 6 et 8 Go, tandis que pour l’espace de stockage, il n’y a que le 128 Go. La batterie est 4500 mAh et la technologie de charge rapide est de 25 W.

L’affichage est un panneau Super AMOLED Plus de 6,7 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Le compartiment photographique arrière est une configuration quadruple composée d’un capteur principal de 64 MP, un appareil photo ultra grand-angle 12 MP, un macro capteur 5 MP et un capteur de profondeur 5 MP. La caméra frontale est de 32 MP.