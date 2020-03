Le script Expendables 4 est génial peut ne pas se produire, dit Randy Couture

Selon l’une des stars du film, The Expendables 4 a un excellent script mais pourrait ne pas être fait. En 2010, Sylvester Stallone a joué et réalisé The Expendables, qui a réuni plusieurs des héros d’action des années 80 dans un blockbuster bourré d’action. Alors que les trois films de The Expendables ont reçu des critiques mitigées, ils ont réussi à gagner un joli sou à Lionsgate au box-office. Les deux suites sont venues à deux ans l’une de l’autre, mais avec les critiques médiocres de The Expendables 3 et ses bénéfices inférieurs aux deux premiers, le quatrième film a été bloqué.

The Expendables 4 fait l’objet de discussions depuis 2014, mais a été bloqué en développement depuis lors. Au fil des ans, le statut de The Expendables 4 a connu des hauts et des bas. Il y a eu plusieurs rapports affirmant que The Expendables 4 commencerait à “filmer bientôt”, le plus récent affirmant une date de début début 2019. Bien sûr, le film n’a jamais commencé à tourner. Stallone a taquiné le développement de The Expendables 4 à plusieurs reprises, mais à un moment donné, Stallone s’est en fait éloigné du projet. Maintenant, Randy Couture a une autre mise à jour.

En discutant avec The Action Elite de son récent travail dans Final Kill de Justin Lee, Couture a révélé qu’il avait obtenu un excellent script l’année dernière pour les prochains Expendables, mais il n’était pas sûr que le film se passe toujours ou non. Les derniers fans ont entendu parler de Couture à propos de The Expendables 4, il a déclaré que le tournage commencerait à l’été 2018. La citation complète de Couture peut être lue ci-dessous:

“C’est une chose! J’ai reçu un script l’année dernière et j’ai vraiment aimé le lire. C’était très bien fait, mais où nous en sommes à l’échelle de la production et le faire avancer, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les scènes avec le producteur pour faire un film aussi gros alors j’espère que ce printemps nous obtiendrons le feu vert mais je n’entends rien de définitif pour le moment. “

Alors que le sort de The Expendables 4 est toujours dans l’air, on a entendu parler de quelques autres projets liés à Expendables. En 2015, il a été annoncé que Fox développait une série télévisée Expendables qui rassemblerait des stars de la télévision emblématiques, mais Fox a fini par transmettre le projet, il est donc peu probable que cela se produise à ce stade. Un film qui serait en développement est un spin-off dirigé par Jason Statham, qui semble beaucoup plus susceptible de se produire compte tenu du succès de Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Même si Couture a un script en main, cela ne devrait pas être considéré comme une nouvelle que le film avance. Il y a eu de nombreuses mises à jour sur le statut du film, mais Lionsgate semble hésiter à donner le feu vert à un quatrième film. Les derniers fans ont entendu, Stallone était de retour à travailler sur The Expendables 4, mais rien n’a été officiellement annoncé. Cela étant dit, compte tenu des séquences d’action supérieures et de la distribution étoilée The Expendables 4 aurait, il y a toujours un désir des fans de le voir.

