Le Seattle Impact Hall, anciennement connu sous le nom d’Impact Hub, ferme ses portes – .

Un événement sur le site de l’Impact Hall à Seattle. (Photo de l’Impact Hall)

Le Seattle Impact Hall ferme ses portes en raison d’un signe d’avertissement potentiel pour d’autres collaborateurs en plein milieu de l’épidémie de COVID-19.

Heather Staples, directrice exécutive du Seattle Impact Hall. (Photo de l’Impact Hall)

Anciennement connue sous le nom d’Impact Hub Seattle, la société a été lancée en 2011 comme l’un des premiers espaces de coworking de Seattle. Son emplacement Pioneer Square dans le bâtiment historique Masins est devenu un centre pour la communauté des startups locales, en particulier pour les entrepreneurs et les événements axés sur les causes sociales.

L’épidémie et le ralentissement économique qui en a résulté ont été le clou dans le cercueil de Seattle Impact Hall, qui avait déjà eu des difficultés financières en raison de l’intensification de la concurrence en collaboration autour de Seattle et de l’escalade des dépenses d’exploitation, entre autres problèmes.

«Il y a eu de merveilleuses conversations et des programmes qui se sont déroulés là-bas, et juste beaucoup de soutien», a déclaré Heather Staples, directrice générale d’Impact Hall à .. «Je pense que tout le monde est désolé que ce soit la fin d’une époque. Nous essayons de rester positifs et de nous souvenir de toutes les bonnes choses qui se sont passées là-bas. “

Staples a déclaré que sept employés seront mis à pied dans le cadre de la fermeture. Impact Hall, qui a changé de nom il y a quelques mois après avoir quitté le réseau Impact Hub, offre à ses locataires des remises spéciales dans des espaces de coworking à proximité.

Le Puget Sound Business Journal a pour la première fois rapporté la nouvelle plus tôt cette semaine.

Préoccupations concernant le coworking

WeWork est devenu le principal opérateur de coworking dans la région de Seattle, avec environ 20 sites.

«De nombreux espaces de co-working sont financés par Wall Street et avaient de l’argent pour poursuivre les membres d’une manière que les entreprises de maman et pop ne pouvaient pas», a déclaré Staples. “Ce n’était pas vraiment un combat loyal.”

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Mais même WeWork, bien financé, est aux prises avec la crise du COVID-19 qui “pourrait porter un coup fatal” à la société, a rapporté Bloomberg la semaine dernière. Cette semaine, SoftBank a renoncé à son intention d’acheter pour 3 milliards de dollars d’actions WeWork.

La société, qui avait ses plans d’introduction en bourse l’an dernier, garde toujours des espaces ouverts malgré le fait que les bâtiments «étaient pratiquement vides» pendant l’épidémie, a rapporté le New York Times. Cette décision suscite la controverse parmi les membres.

Avec des mandats de distanciation sociale et des commandes de travail à domicile en place à travers le monde, l’avenir du coworking apparaît comme un présage, du moins pour le moment. Des leaders de l’industrie tels qu’Industrious et Knotel ont été licenciés ces dernières semaines.

“Même si c’est un groupe de travail collaboratif qui a 10 emplacements, avoir le robinet complètement fermé est quelque chose qui n’est pas durable et dévastateur”, a déclaré Staples.

Le mois dernier, The Riveter, un opérateur de l’espace de coworking axé sur les femmes, a mis 24 employés, soit 34% de son personnel, en disponibilité. La société réalise environ la moitié de ses revenus grâce aux frais de co-working space et espère générer plus d’activité vers sa nouvelle communauté en ligne.

Lisez la lettre complète envoyée aux membres du Seattle Impact Hall ci-dessous:

Chers membres du Seattle Impact Hall,

J’écris le cœur lourd et la triste nouvelle: le Seattle Impact Hall fermera définitivement ses portes. Les étages 1 et 2 du bâtiment Masins (220) fermeront le 30 avril 2020. Le bâtiment 240 et le sous-sol du bâtiment Masins (220) fermeront le 31 mai 2020.

Impact HUB Seattle a débuté modestement dans l’ancien magasin Elliott Bay Books sur 1st Ave en 2011, soutenu par des investisseurs et des membres qui voulaient créer un espace où les entrepreneurs sociaux pourraient se connecter pour résoudre des problèmes sociaux et économiques pressants. En 2012, nous avons déménagé à notre emplacement actuel et élargi pour inclure des bureaux, des programmes et des événements communautaires sur un large éventail de sujets importants pour les membres de notre communauté. Malgré un raz de marée de nouveaux espaces de coworking à Seattle au cours des dernières années (actuellement 40+), Impact HUB Seattle – rebaptisé Seattle Impact Hall en janvier 2020 – a réussi à continuer à offrir un environnement social distinctif et significatif – expérience consciente pour ses membres et la communauté.

Malgré tous nos efforts, nous avons lutté au cours des dernières années pour trouver une formule financièrement viable et compatible avec la mission. Nous avons lutté contre plusieurs vents contraires, notamment une concurrence accrue dans les espaces de co-working (note: Impact Hub San Francisco a fermé ses portes en janvier 2020 pour cette raison), des plans d’étages inefficaces (entraînant des dépenses d’exploitation de l’immeuble importantes et croissantes), des difficultés à attirer le personnel pour ce que nous pouvions nous permettre de payer, et une scène de rue peu accueillante / «perçue comme dangereuse» à l’extérieur de notre immeuble.

Merci en grande partie à notre directrice exécutive Heather Staples, au cours de la dernière année, nous avons optimisé notre personnel, rationalisé nos opérations et abandonné nos 3ème et 4ème étages dans le bâtiment Masins afin de «dimensionner» correctement l’entreprise. Malgré ces efforts, nous avons toutefois continué de subir des pertes mensuelles.

Au cours des derniers mois, nous avons fini par reconnaître que nous avions atteint une «fourchette existentielle sur la route» concernant notre avenir. Nos choix consistaient à: (a) mettre fin à nos activités pour éviter d’autres pertes ou (b) reconfigurer les étages 1 et 2 de l’édifice Masins à un coût approximatif de 250 000 $ et fonctionner uniquement dans ces espaces. Après mûre réflexion, notre conseil d’administration et nos investisseurs ont conclu au début de la deuxième semaine de mars que nous n’avions tout simplement pas les moyens d’investir davantage dans l’entreprise et que la seule voie réaliste était de se retirer. À ce moment-là, cependant, la pandémie de COViD-19 s’était intensifiée et, comme d’autres entreprises à emplacement unique, les conséquences financières de la pandémie ont commencé à frapper durement, à commencer par l’annulation de tous nos événements à venir. À la mi-mars, nous nous sommes rendu compte que nous devions agir rapidement face à la chute prochaine de certains revenus provenant des événements, des membres et des bureaux.

Depuis le premier jour, le conseil d’administration et les investisseurs ont cru et croient toujours en la mission. Pour les investisseurs, il n’a jamais été question de retours sur investissement potentiels, et ils ont subi des pertes financières importantes. Malgré nos défis, les membres actuels et passés du conseil d’administration, en tant que bénévoles, et le personnel ont travaillé sans relâche pour faire avancer l’Impact Hall. Le voyage a été enrichissant pour nous tous – le Conseil et les investisseurs, le personnel, la communauté et au-delà de tous ceux que nous avons atteints. Nous ne pouvions tout simplement pas surmonter les défis de la concurrence et maintenant, la pandémie de COVID-19. Bien que nous soyons tous attristés de devoir fermer notre espace, nous sommes fiers de la communauté que nous avons bâtie à l’intérieur de ces murs, des connexions établies et des effets d’entraînement positifs de ces relations à l’extérieur de nos murs. Nous nous sentons chanceux d’avoir fait partie de ce voyage avec des membres aussi engagés, passionnés et avant-gardistes.

Nous comprenons que cette décision peut entraîner des difficultés et des inconvénients pour beaucoup, en particulier en ce moment. Nous avons travaillé sur des détails conçus pour rendre cette transition moins douloureuse et, dans un jour ou deux, Heather enverra une communication de suivi avec les détails de la transition concernant la fin du processus. Nous annoncerons également des rabais spéciaux que nous avons accordés aux membres actuels et aux locataires de bureaux dans un ou peut-être deux espaces de coworking à proximité afin de permettre un atterrissage plus doux pour notre communauté.

Et après? La fin du Seattle Impact Hall marque le début d’un nouveau voyage pour chacun de nous à partir d’un ou de plusieurs endroits différents alors que nous travaillons pour rendre le monde meilleur. Pour célébrer et honorer le temps que nous avons partagé ensemble, nous prévoyons d’organiser une bruyante célébration de type sillage irlandais à la fin mai – qui à ce stade peut être virtuelle – alors restez à l’écoute pour plus de détails.

Peter Miller

Président du conseil d’administration du Seattle Impact Hall

26 mars 2020