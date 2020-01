Le secteur du contenu audio peut-il rattraper la révolution créative? – .

Une visualisation de notre discussion de podcast . Summit par Guillaume Wiatr de Metahelm.

Selon Edison Research, plus de la moitié de la population américaine de plus de 12 ans a écouté un podcast. Le média a fondamentalement modifié le paysage du contenu audio, libérant et responsabilisant les auditeurs et les créateurs. Et de grandes acquisitions telles que l’achat de Gimlet Media par Spotify indiquent que l’activité de podcasting est également en train de mûrir.

Mais il reste un gouffre économique que certains entrepreneurs et investisseurs voient comme une opportunité. Selon certaines estimations, les dépenses publicitaires en podcasting s’élèvent à environ 500 millions de dollars, mais cela se compare à 17 milliards de dollars ou plus pour la radio.

Alors, où va le podcasting ensuite? Comment la reconnaissance vocale, les haut-parleurs intelligents et d’autres innovations changeront-ils le paysage des podcasts? Devriez-vous lancer votre propre spectacle? Pourriez-vous gagner de l’argent si vous le faisiez?

Sur cet épisode du . Podcast, nous allons méta. Il s’agit d’un podcast sur le podcasting: une discussion avec des producteurs de podcasts, des vétérinaires des médias et des entrepreneurs en démarrage, enregistré sur scène au . Summit cet automne.

Écoutez ci-dessus ou abonnez-vous à . dans votre application de podcast préférée, et continuez à lire pour les faits saillants modifiés et les principaux points à retenir du panneau.

Phyllis Fletcher, rédacteur en chef principal des podcasts chez American Public Media, qui a travaillé sur des émissions dont le podcast professionnel à succès d’APM, Spectacular Failures. Vous pouvez reconnaître sa voix de son travail précédent en tant que journaliste et rédactrice à KUOW Radio à Seattle. (Vous pouvez consulter tous ses tweets du . Summit ici.)

Steve Henn, qui dirige la stratégie de contenu pour les actualités audio chez Google. C’est un journaliste devenu entrepreneur technologique qui a quitté une carrière à la radio pour co-fonder une startup de médias numériques acquise par Google en 2017. Vous pouvez reconnaître sa voix à partir de son travail à la radio publique en tant que correspondant dans des émissions telles que Marketplace, Planet Money et NPR.

David Payne, le président de Rainstream Media et le co-créateur, auteur et producteur exécutif de son émission phare, «Somebody Somewhere», un véritable podcast sur le crime. Avocat et ancien procureur fédéral, sa carrière dans les médias a notamment occupé les postes de directeur du numérique chez Gannett / USA Today et de vice-président directeur et directeur général de CNN Digital.

Amira Valliani est le PDG et co-fondateur de Glow, une startup de Seattle et une spin-off de Pioneer Square Labs qui construit une plate-forme d’abonnement, de monétisation et de distribution pour les podcasts. Elle a été conseillère en communication à la Maison Blanche d’Obama et rédactrice de discours pour la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton. Elle a commencé le podcasting avec sa propre émission de politique locale.

Nous avons commencé par discuter de la façon dont le podcasting a transformé l’art et la science de la production et de la distribution de contenu.

Fletcher: «Le marketing a été un anathème pour la radio publique pendant des décennies. C’était comme: «Nous ne faisons pas ça.» Et maintenant nous le faisons. Surtout dans l’espace podcast, vous devez. En pensant à l’art, à la chanson thème, que vous voulez qu’il attrape la personne et lui communique, «Ce spectacle est pour vous.»…

Phyllis Fletcher, rédactrice en chef des podcasts chez American Public Media, a édité la première saison du podcast commercial à succès d’APM, Spectacular Failures. (Photo . / Dan DeLong)

«C’est tellement libérateur parce que, surtout si vous avez un hôte qui est une femme et elle est drôle, elle subira les frondes et les flèches du sexisme scandaleux dans les critiques, dirigées vers sa voix et même son existence même. Et c’est tellement gratifiant, en tant qu’éditeur, de dire: “Ce spectacle n’est pas pour ces gens.” “

Henn: «L’une des choses que le podcasting et la distribution numérique vous permettent de faire est de parler à des publics beaucoup plus divers. Si vous pensez historiquement à qui les radiodiffuseurs publics ont parlé, il y a un stéréotype: ils ont tendance à faire des études collégiales, ils sont disproportionnellement blancs. Il s’agissait de la radiodiffusion publique, mais elle excluait 80% du public.

Steve Henn, qui dirige la stratégie de contenu pour les nouvelles audio chez Google, était correspondant pour des émissions telles que Planet Money et Marketplace. (Photo . / Dan DeLong)

«La diversité des contenus pris en charge par la distribution numérique est beaucoup plus large. Cela permet aux radiodiffuseurs publics d’atteindre des publics beaucoup plus diversifiés qu’ils ne l’ont jamais fait en commercialisant ces histoires auprès de ces communautés et en parlant à leurs auditeurs. »

Payne: «J’ai eu cette révélation lorsque j’ai écouté« Serial ». C’est la narration à la première personne qui a changé le genre. Vous pouvez donc entrer dans une histoire et dire ensuite: “Je crois, je me demande, je pense, je ne suis pas sûr”, ce qui a complètement changé la donne. Et je pense qu’avec le podcasting, parce que c’est une chose tellement intime et c’est dans vos oreilles, c’est un format de type journal intime, qui a été la plus grande révélation pour moi en tant que créateur de contenu. …

David Payne, vétéran de CNN et de Gannett, est le co-créateur, auteur et producteur exécutif de «Somebody Somewhere», un véritable podcast sur le crime. (Photo . / Dan DeLong)

«Quelqu’un m’a demandé ce que j’avais fait lorsque je me tenais ici plus tôt. Je peux donner la réponse de l’entreprise au démarrage d’une entreprise, mais ce que je fais vraiment, c’est enquêter sur les meurtres. Et cela s’avère être un travail fascinant. »

Valliani: «En tant qu’ancien rédacteur de discours, nous visions vraiment:« Quelle sera cette ligne zinger? Quelle est la chose qui va être aux nouvelles ce soir? Parce que c’est le message que nous devons communiquer. »

Amira Valliani est PDG et co-fondatrice de Glow. (Photo . / Dan DeLong)

“Vous racontez donc cette immense histoire dans un discours de 30 à 40 minutes sur quelque chose de complexe comme le leadership américain. Mais vous pensez vraiment: “Quel sera le clip de 30 secondes qui sera diffusé sur CNN ce soir?” Et ce qui est beau dans le podcasting, c’est que vous pouvez réellement faire en sorte que quelqu’un reste pendant 30 ou 40 minutes. “

Discuter de l’impact des données d’audience, Henn a expliqué comment l’application NPR One a changé ce qu’il a pu faire en tant que journaliste. «C’était incroyable de voir pour la première fois quand vous avez écrit une blague et cela a fonctionné lorsque vous avez écrit un lead et cela a fonctionné. Et plus important encore lorsque vous avez fait quelque chose et que cela n’a pas fonctionné et que vous avez commencé à chercher pourquoi et à améliorer votre travail. “

Sur le sujet de la découverte de podcasts, Google travaille sur des initiatives telles que la transcription et l’indexation du contenu des podcasts pour permettre la recherche en texte intégral. Il fonctionne en recherchant un mot-clé avec le mot «podcast» après cela.

Payne a déclaré que l’impossibilité de trouver des podcasts classés par les notes des clients est un “énorme manque” de l’industrie et une opportunité pour quelqu’un d’intensifier.

Valliani a décrit la déconnexion économique actuelle dans le podcasting comme “étourdissant”, citant “un énorme fossé dans le niveau d’engagement que vous voyez dans le podcasting et la quantité de monétisation qui se produit.”

C’est l’occasion que la startup de Valliani, Glow, poursuit avec sa plate-forme d’abonnement aux podcasts, de monétisation et de contenu pour les membres. Glow a levé 2,3 millions de dollars en financement de démarrage en août. Sa plate-forme permet aux podcasteurs de facturer les adhésions qui offrent un contenu personnalisé, et elle s’est également élargie avec un niveau gratuit, ainsi que pour les podcasts qui souhaitent simplement collecter des dons.

Où se situent les enceintes intelligentes? L’impact d’appareils comme Amazon Echo est jusqu’à présent limité dans le podcasting, mais le potentiel est intéressant, en particulier lorsqu’il s’agit de permettre aux gens d’interagir avec du contenu audio.

“Créer ces moments où vous pouvez être la voix dans l’oreille de quelqu’un, cela peut être incroyablement intime, mais ils peuvent réellement interagir avec cette expérience, est potentiellement révolutionnaire”, a déclaré Henn. «Il n’y a pas de plateforme aujourd’hui qui permette vraiment aux producteurs de créer facilement et facilement ceux qui choisissent vos propres expériences d’aventure ou de permettre l’interactivité. Mais je pense que nous sommes sur le point de le faire. “

Si vous regardez l’aspect économique, il est extrêmement convaincant pour Spotify de placer des paris sur des podcasts.

Devez-vous créer votre propre podcast? “Peu importe ce que vous faites, vous devez savoir pourquoi vous le faites, et à qui cela est destiné et comment ils vont l’utiliser”, a déclaré Fletcher. «Et vous devez également savoir quand vous arrêter. … En tant qu’entrepreneur, vous ne devriez pas simplement vous dire: «Oh mon Dieu, je dois aussi être dans l’espace podcast. Je dois faire un podcast. Vous devez réfléchir à pourquoi et à qui est-ce? “

Payne a ajouté: «Vous devez venir avec une vision d’une histoire», motivée par les personnages et les gens.

Le podcasting est-il un investissement intelligent? Valliani a cité l’exemple de l’achat de Gimlet par Spotify, expliquant qu’il donne au géant du streaming la propriété directe du contenu qui différencie sa plate-forme sans les frais de licence requis pour acquérir de la musique populaire. «La question est: le contenu est-il un pari intelligent pour Spotify? Et si vous regardez l’aspect économique, il est incroyablement convaincant pour Spotify de placer des paris sur des podcasts. »

Ce ne sont là que quelques-uns des faits saillants. Écoutez la discussion complète ci-dessus ou abonnez-vous à . dans votre application de podcast préférée.

Après l’événement, pour certains contenus bonus, j’ai demandé à chacun des panélistes de partager leurs propres podcasts préférés. Voici leurs choix et commentaires.

Steve Henn:

The Memory Palace de Nate DiMeo: Ces histoires courtes sur notre histoire commune sont intemporelles. Toujours surprenant, magnifiquement écrit et produit. Nate crée ce pod depuis près d’une décennie. Il a réalisé avant tout à quel point un podcast était intime et à quel point le ton pouvait être différent. Je pense que son style a pu inspirer 99% d’Invisible.

C’est inconfortable: Reema Khrais explore comment l’argent affecte les relations, façonne les identités et définit ce que signifie être un adulte. Il y a beaucoup d’émissions de finances personnelles – mais très peu se penchent sur la façon dont l’argent façonne qui nous sommes. Divers invités et histoires font chanter cette capsule.

Le Post Reports est un must pour écouter un junky de nouvelles. Créé par le Washington Post, il est plus efficace et plus respectueux de votre temps que le Quotidien, mais reste un après-midi magnifiquement conçu sur ce que vous devez savoir sur le monde. Ouvre les grandes histoires du Post et chaque épisode comprend quelque chose de nouveau et de surprenant.

Phyllis Fletcher:

Qui? Hebdomadaire: Un tour d’horizon des potins de célébrités de la semaine qui divise le genre en une couverture des A-listers («Thems») et des D-listers («Whos»), qui sont au centre de l’émission, mais vous vous rendez vite compte que l’émission est une célébration et la critique de notre obsession de la célébrité elle-même.

Keep It: Un commentaire politique hebdomadaire et une analyse des nouvelles de la culture pop avec une interview de célébrités prise en sandwich au milieu. Le segment éponyme de l’émission enveloppe l’émission lorsque chaque hôte raille le rédacteur en chef avec la plus grosse gaffe de la semaine, et dit à cette personne ou entité de «la garder».

Truth Be Told: une émission de conseils par et pour les personnes de couleur de la radio publique KQED, animée par l’ancienne journaliste de Seattle Tonya Mosley. Vous pouvez grimper la première saison et attendre avec impatience leur deuxième!

David Payne:

Amira Valliani:

Bombshell: Complètement dans l’émission de mauvaises herbes sur la politique étrangère, organisée par trois femmes qui travaillaient au DoD, au Département d’État et au NSC. Ils sont hilarants, incisifs et toujours une écoute fascinante.

Recoder / Décoder: Kara Swisher interviewe les PDG des technologies, les politiciens et d’autres personnes fascinantes, mettant en lumière les problèmes les plus intéressants de la journée et tenant leur alimentation au feu.

Démarrage: l’émission qui a tout déclenché pour moi. Histoires narratives sur ce que c’est vraiment de démarrer une entreprise. La saison 1 concerne la fondation de Gimlet, la société qui a produit toute la saison (et maintenant, l’une des sociétés de podcasts les plus prolifiques).