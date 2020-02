le secteur du sexe vend, et beaucoup

Andrea était déjà adulte lorsqu’elle a réalisé que Il savait très peu de choses sur ses désirs et ses besoins sexuels. Il avait été pendant de nombreuses années sans profiter pleinement du sexe, jusqu’à ce qu’il commence à explorer et à se connaître. Comme elle, la même chose est arrivée à beaucoup de ses amis et ils ne savaient même pas s’ils avaient eu un orgasme. Et le pire de tout, la plupart des gens avaient honte d’en parler. «Je venais d’un fonds de capital-risque et j’avais vu à quel point les applications de méditation ou de fitness fonctionnaient bien. J’ai été très surpris de ne pas avoir trouvé de proposition numérique qui m’aiderait à connaître mon corps et à communiquer mes souhaits au couple. Et je me suis jeté dans la piscine et je l’ai fait. »

Plus d’un an et demi plus tard, Andrea Oliver est le PDG d’Emjoy, une application de conseil sexuel pour les femmes qui a clôturé le tour de table d’un millions d’euros dirigé par Nauta Capital. L’entreprise basée à Barcelone est l’une des nombreuses entreprises dédiées au bien-être sexuel en Espagne. Un secteur qui, au cours des dernières années, a fait un grand bond, notamment après l’arrivée du Satisfyer. La révolution de la ventouse clitoridienne a permis de briser les tabous sur la masturbation féminine et surtout de se concentrer sur un sextoy devenu le cadeau le plus convoité de cette Saint Valentin.

Bien qu’il n’y ait pas de données récentes sur l’augmentation spécifique du nombre d’entreprises, les ventes peuvent être comptabilisées. Selon une étude préparée par la société Lelo, axée sur la fabrication de jouets érotiques, la vente de ces produits en Espagne augmenté de 40% l’an dernier.

Dans ce contexte, le magasin de sextoys Amantis a Hipertextual que, l’année dernière, les ventes de ventouses n’ont pas atteint 500 unités alors que, lors de ces derniers Noël environ 8 000 ont été vendus Jouets de ce type. “Le secteur se porte bien et cela montre que, par exemple, Amantis a ouvert deux nouveaux magasins cette année et que nous ouvrirons ce printemps le deuxième à Barcelone”, a déclaré une porte-parole de la société.

De son côté, le suédois Lelo, l’une des plus grandes entreprises du secteur, a remarqué comment les ventes ont augmenté les tabous ont été supprimés dans la société “Il y a toujours eu des utilisateurs de ces types de produits, mais très peu de personnes ont ouvertement avoué les utiliser. Heureusement, ces dernières années – et surtout en 2019 – il y a eu une grande ouverture autour de ce problème”, a déclaré Alberto Gooding à Hipertextual. , responsable de la communication de Lelo en Espagne.

Par conséquent, a-t-il ajouté, ce problème, qui était l’un des plus importants du secteur, n’existe plus et, en outre, il y a eu un saut des sex-shops de toute une vie aux boutiques érotiques qui se trouvent, Gooding, situé dans les rues commerçantes, au centre-ville et avec des vitrines qui présentent les produits.

L’un des principaux aspects de la croissance de ce type d’entreprises est qu’elles ont discussions naturalisées sur la sexualité. Les experts dans ce domaine soutiennent qu’il était illogique de ne pas parler d’une partie aussi importante de notre santé que le sexe. Bien que le les tabous se brisent Au féminin, au masculin et au sein de la communauté LGBTTTI, l’un des changements les plus importants s’est accompagné d’une meilleure connaissance des organes sexuels féminins.

«La recherche sur la santé sexuelle des femmes a été ignorée jusqu’à il y a quelques décennies. Par exemple, l’anatomie entière du clitoris n’a été étudiée en profondeur qu’il y a seulement deux décennies, à la fin des années 1990. Ce qui a été vendu et popularisé était tout ce qui concernait les hommes, et certaines attitudes, comme la masturbation, il ne leur a été attribué», A expliqué à Hipertextual Silvia Cintrano, sexologue à l’Instituto Centta.

Dans ce contexte, il n’est pas si rare que les sextoys soient devenus populaires, notamment ceux dédiés aux femmes. L’étude “Confessions de masturbation” a montré que le 88% des femmes se masturbent, dont le 40% le font avec un jouet. Jusqu’à l’arrivée du Satisfyer, l’un des plus récurrents était les godes, comme ceux de BS Atelier. Beatriz Higón, directrice générale de la société espagnole, est un autre exemple d’entrepreneuriat dans le secteur sexuel. Dans votre cas, de entrepreneuriat responsable et écologique.

«Quand vous voulez, nous pratiquons»

La différence entre les godes de BS Atelier et ceux d’autres sociétés est que ceux des premières sont fabriqués à la main et avec des produits locaux. Par exemple, ils ont une ligne de peau qui est en matière d’Alicante, au lieu de concentrer la production en Chine comme le font de nombreuses entreprises du secteur. «Nous pensons que le meilleur pari est de revenir à l’origine des godes qui ont toujours été fabriqués à la main. Pour nous, la partie écologique et durable était importante parce qu’elle allait avec notre philosophie de commencer par nos ressources, avec ce que nous avons », a ajouté Higón dans une interview.

De BS Atelier, ils ont également remarqué des changements dans la société, bien qu’ils aient également dû faire des efforts pour en parler sans préjugés. Par exemple, pour éviter d’être appelé godes dans les médias aux godes, car le terme vient du verbe “consoler”, qui est compris comme “pour soulager le chagrin ou l’affliction de quelqu’un”. Alors que dans la masturbation de l’homme il n’y a aucune référence à ce sens, dans le cas des femmes, il est entendu un jouet sexuel qui il réconforte une femme face à la solitude ou en l’absence d’un amant.

Les fondateurs de BS Atelier ont réussi à vivre de leur entreprise, bien que L’Espagne n’est pas son principal marché. Emjoy n’est pas non plus la société d’Andrea Oliver. Depuis qu’ils ont lancé l’application en 2018, ils ont 30 000 utilisateurs. Le contenu est disponible dans le monde entier, bien qu’il ne soit disponible qu’en anglais car le modèle d’abonnement L’entreprise est beaucoup plus répandue dans des pays comme le Royaume-Uni. Bien qu’ils aient reçu une aide financière publique et qu’ils aient été bien accueillis par différents fonds d’investissement, ils ont également vécu de mauvaises expériences qui montrent que il reste encore beaucoup à faire normaliser le débat sur le bien-être sexuel.

Avant de lancer l’entreprise, Andrea s’est rendue à Madrid pour présenter son projet et demander un financement. Lorsqu’il est arrivé sur le site où il devait faire la présentation, il est entré dans une pièce pour se préparer. Là, l’un des investisseurs mangeait. «Il m’a demandé ce que je faisais et quel projet j’allais présenter. Je lui ai dit et quand il est parti, il a dit: “Ravi de parler de sexe avec vous, quand vous le souhaitez, nous pratiquons”.

Parlons de publicité

Les commentaires de mauvais goût et les blagues sur la masturbation ne sont malheureusement pas des cas isolés, mais selon les sociétés de protection sexuelle consultées par Hypertext, le plus grand défi est la publicité. Par exemple, il y a 5 ans, Emjoy n’aurait pas pu être lancé car ni l’App Store ni Google Play ne l’auraient accepté Dans leurs magasins. Maintenant oui, mais avec certaines restrictions comme l’outil proposé dans l’App Store, dans lequel Apple choisit l’application que vous aimez et l’inclut gratuitement en première page. Emjoy est exclu de cette option pour le thème de l’entreprise.

Patricia López, quant à elle, doit utiliser des techniques publicitaires d’il y a 10 ans. Le sévillan a inventé MyHixel, un masturbateur pour lutter contre l’éjaculation précoce. L’entreprise ne peut pas faire de marketing en ligne car il est répertorié comme un produit pour adultes. Ceci signifie que Ils ne peuvent pas faire de publicité sur YouTube, Google ou les réseaux sociaux comme Instagram. «Toutes les entreprises du secteur sont liées main dans la main. C’est frustrant parce que je veux mettre une annonce avec la phrase “améliorez votre vie intime” et ils la rejettent quand plus tard sur Instagram, il y a des gens complètement nus qui ne brouillent que le mamelon et c’est admis “, a déclaré López dans une interview avec Hipertextual.

La même chose ne s’est pas produite avec le dispositif Satisfyer car, dans la plupart des cas, ils ont été influenceurs et instagrameurs qui ont annoncé le produit dans leurs réseaux sociaux et, dans ce cas, aucune règle des différentes plateformes n’est violée.

Cette réglementation, valable dans le monde entier, est particulièrement frustrante pour le créateur de MyHixel car le produit a une certification médicale. En cas d’éjaculation précoce, le 80% des hommes ne vont pas à la consultation d’un professionnel Par conséquent, la société propose l’utilisation d’une application pour briser cette barrière et «traduire» la thérapie donnée lors d’une consultation en une solution mobile, qui combine les conseils d’experts avec l’appareil qui simule un vagin.

“Il ressemble à un demande de formation personnelle où il y a une option éducative, une autre qui vous enseigne l’activité que vous devez faire, des vidéos de tutoriel, etc. Mais dans ce cas, ce qui contrôle l’homme, c’est sa capacité à éjaculer », a ajouté López.

Et cette solution a des résultats. Une étude MyHixel présentée au Congrès européen de médecine sexuelle à Prague a confirmé que les utilisateurs ont multiplié par 7 la durée des rapports sexuels Après avoir utilisé le produit. Mais les défis dans le cas de cette entreprise sont multiples.

Kim Carpenter / Unsplash

«C’est un double défi car d’une part il y a le défi de toute entreprise qui lance une solution au marché à caractère sexuel et d’autre part parce qu’elle est destinée aux hommes. En santé sexuelle masculine, les professionnels sont confrontés au tabou car les hommes portent bien pire le fait de reconnaître tout type de circonstance, de dysfonctionnement ou de problème, que les femmes. “

Il est vrai que nous vivons de nombreux changements dans la société. Dans la vague de autonomisation des femmes Les conversations de masturbation et les jouets sexuels sont les bienvenus. Principalement parce que, finalement, de nombreuses personnes ont fini par comprendre que aspect plus dans le bien-être et la santé. Cela a permis à certaines entreprises comme Emjoy de vendre leur idée et d’avoir un bon accueil. Mais, nous le répétons, tout n’est pas rose Et, si nous commençons à raconter les mauvaises expériences des gens qui ont entrepris dans ce secteur, nous ne finissons pas.

Andrea nous dit qu’ils ont récemment déménagé dans un nouveau bureau au centre de Barcelone. Il a dû rencontrer trois fois le propriétaire et expliquer plusieurs fois comment les clients ont et sur quoi l’entreprise était basée. “Il m’a demandé à plusieurs reprises si beaucoup de gens n’allaient pas monter ou descendre, comme si nous allions faire du bordel. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que nous faisons », a-t-il expliqué.

Plus d’économie et d’affaires