le secteur photographique révélé en détail

La date de la présentation du nouveau smartphone phare de la société chinoise Vivo, ou le prochain J’habite Z6 5G, se rapproche. En fait, il lui reste exactement deux jours avant son arrivée en qualité officielle sur le marché, mais de nouvelles informations ont récemment été divulguées en ligne. Plus précisément, nous parlons aujourd’hui de la secteur photographique appareil.

Voici le secteur photographique du prochain appareil de Vivo

Certaines images rendues publiées sur le net ces derniers jours nous avaient déjà montré qu’au dos la nouvelle J’habite Z6 5G aurait eu un secteur photographique composé de quatre caméras arrière. Comme déjà mentionné précédemment, cependant, au cours des dernières heures, une nouvelle image teaser est apparue en ligne qui nous révèle en détail le secteur photographique.

Plus précisément, selon ce qui est rapporté dans le dernier teaser, à bord du nouvel appareil de la société, il y aura un capteur photographique principal à 48 mégapixels avec une ouverture focale de f / 1,8. Pour l’accompagner, il y aura un sGrand angle 8 mégapixels et avec un angle d’ouverture d’environ 112 degrés. Enfin, les deux autres capteurs photographiques supplémentaires seront utilisés pour les prises de vue macro et pour les prises de vue avec profondeur et effets de profondeur les deux seront de 2 mégapixels.

le reste des spécifications techniques alléguées de cet appareil ont déjà été largement gâchées ces derniers jours. Selon les dernières rumeurs, la nouvelle J’habite Z6 5G ce sera un smartphone moyen-haut de gamme avec à bord le processeur Snapdragon 765G par Qualcomm. À l’avant, nous trouverons ensuite un écran LCD de 6,5 pouces en résolution FullHD + et avec un petit trou sur le côté droit du panneau.