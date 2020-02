Le sénateur Cantwell veut que la vente aux enchères du spectre 5G finance l’expansion du haut débit rural – .

Le sénateur Maria Cantwell discute de la neutralité du net lors d’une mairie de 2017 à Seattle. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Plusieurs sénateurs américains, dirigés par Maria Cantwell, de Washington, souhaitent que le produit d’une prochaine vente aux enchères du spectre serve à combler le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales.

Cantwell a présenté une législation cette semaine qui garantirait qu’une partie du produit d’une vente aux enchères publique d’ondes C-Band serait investie dans le déploiement rural à large bande et les réseaux 9-1-1 de prochaine génération.

Les sociétés de satellites utilisent le spectre en bande C pour diffuser des programmes vidéo et radio. La FCC prévoit une vente aux enchères publique de la bande C en février pour rendre le spectre disponible pour la prochaine vague de technologie sans fil 5G. Selon un rapport du New York Times, les sociétés de satellites ont déclaré vouloir une «compensation équitable» pour effacer le spectre.

“Nous avons besoin d’argent pour le haut débit rural et non de cadeaux pour les sociétés de satellites étrangères”, a déclaré Cantwell dans un communiqué. “Ce projet de loi est une bonne avancée bipartite.”

Lire le texte intégral du projet de loi:

SMART Act de . sur Scribd