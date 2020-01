Le sénateur sonde Jeff Bezos sur le piratage présumé du prince héritier saoudien – .

PDG d’Amazon Jeff Bezos. (Photo . / Kevin Lisota)

Un sénateur américain demande au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, plus d’informations sur un piratage présumé, citant une «tendance croissante» à la surveillance illicite par le gouvernement saoudien.

Le sénateur Ron Wyden, démocrate de l’Oregon, a envoyé une lettre à Bezos avec des questions sur les informations selon lesquelles le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, aurait piraté le téléphone portable de l’exécutif américain à l’aide d’un message WhatsApp.

Wyden a demandé à Bezos s’il avait des raisons de croire que le prince héritier a piraté son téléphone portable et a demandé une copie de tous les rapports produits par des experts en sécurité au nom du leader technologique.

“Je suis particulièrement intéressé par les détails techniques, y compris les indicateurs de compromis du piratage, qui pourraient aider le gouvernement américain, les entreprises et les chercheurs indépendants à découvrir qui d’autre pourrait avoir été ciblé et à prendre des mesures pour se protéger”, dit la lettre de Wyden.

Bezos a fait appel à des consultants en sécurité pour découvrir comment des messages privés entre lui et sa petite amie Lauren Sanchez ont été divulgués à The National Enquirer l’année dernière. Gavin de Becker, l’enquêteur principal, a écrit un éditorial de mars 2019 dans The Daily Beast affirmant que le gouvernement saoudien avait piraté le téléphone de Bezos.

Cette semaine, The Guardian a rapporté que le prince héritier lui-même était derrière le hack. L’ONU a demandé l’ouverture d’une enquête sur cet incident.