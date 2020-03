Le sérum guéri favoriserait-il le traitement des malades?

Le coronavirus est naturellement le sujet le plus discuté de cette période. Parmi les nouvelles sur le nombre de personnes infectées, les guérisons, les décès et tout ce qui est possible de faire chez nous pendant la quarantaine, nous ne parlons de rien d’autre. Mais parmi les nouvelles les plus intéressantes, celles qui informent sur la différence les recherches que les chercheurs font pour trouver un traitement efficace.

Coronavirus, c’est tout ce que nous savons sur les remèdes possibles

Il est juste de présumer que pour le moment il n’y a rien de certain: Trop peu de temps s’est écoulé et les recherches se poursuivent. Cependant, il existe des théories intéressantes qui sont testées ces jours-ci.

La question que les scientifiques se posent le plus est si le sérum des guéris peut guérir les malades. Le concept du guéri, cependant, est encore imprécis: ce que nous savons n’est qu’une partie du réel guéri. Nous vous rappelons que ce virus peut être asymptomatique et, par conséquent, beaucoup de personnes guéries peuvent ne jamais avoir su qu’elles étaient infectées. Voici la définition de guéri selon le Conseil Supérieur de la Santé:

Un patient qui devient asymptomatique est défini comme guéri cliniquement par Covid19. Pour résoudre la symptomatologie clinique présentée, le sujet guéri cliniquement peut toujours être positif au test. Le patient récupéré est celui qui résout les symptômes de l’infection Covid19 et qui est négatif dans deux tests consécutifs, effectués à 24 heures d’intervalle, pour la recherche de SarsCov2.

Voici l’avis de Gianni Rezza, chef du département des maladies infectieuses de l’Istituto Superiore di Sanità. Dans la plupart des cas, la disparition d’une infection virale s’accompagne de production d’anticorps spécifiques contre le virus. Dans ce cas, à de rares exceptions près, une infection a tendance à ne pas revenir au même sujet. Sur cette base, bien que cela ne soit pas certain, il est naturel de supposer qu’il peut également s’appliquer dans ce cas.

Pour cette raison, la théorie du plasma peut être intéressante. Cependant, il faut ajouter que parmi les contre-indications il y a risque d’effets secondaires en raison de la difficulté de purification et du problème de la production de plasma lui-même. Selon Rezza, ce serait mieux investir dans la production d’anticorps monoclonaux synthétiques, exactement comme certains l’ont fait dans le passé entreprises de biotechnologie en réponse à Ebola et comment certains d’entre eux le font déjà.

Réussir à cela ne mènerait pas à la guérison, mais plutôt à la protection contre le virus. À ce jour il y a très peu de cas de réinfection à coronaviruspar conséquent, il est facile de supposer et l’infection qui s’est produite a une vaccination, bien qu’elle ne soit pas encore certaine.