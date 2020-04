le serveur et le chat ne fonctionnent pas

Malheureusement, ce que beaucoup craignaient se passe et dans ces minutes Whatsapp, Instagram et Facebook ils ne fonctionnent pas assez correctement pour qu’il soit impossible de télécharger des images, des vidéos et du son Le problème est probablement dû à la surcharge des serveurs qui, de nos jours, connaissent un réel stress dû à l’augmentation incontrôlée de l’utilisation de ces services.

Les techniciens travailleraient déjà pour résoudre le problème en peu de temps, même si nous nous attendons à ce que la réduction du trafic généré par les utilisateurs revienne à la normale. Cette baisse montre comment les différents services sont gérés par des serveurs centralisés sous le contrôle de Facebook.

Whatsapp, Instagram et Facebook: images, vidéos et audio

La surcharge aurait causé juste la baisse de Whatsapp, Instagram et Facebook ralentir l’envoi de images, vidéos et audio. Les chats semblent plutôt fonctionner correctement et n’ont aucun problème.

Il faudra quelques heures pour voir les problèmes résolus. Le problème, selon de nombreux sites Web qui surveillent la baisse, affecterait non seulement l’Italie mais aussi le reste de l’Europe. Le conseil est d’utiliser le chat comme télégramme en attendant que le problème soit résolu par les techniciens.