le service atteint 3 millions d’utilisateurs par jour

Le PDG de Recherchez Sundar Pichai sur Google, lors du premier appel de résultats de la société, a annoncé que le service de conférence téléphonique Google Meet ajoute 3 millions d’utilisateurs par jour. C’est un chiffre vraiment constant depuis le début de ce mois. Google a précédemment déclaré que 2 millions d’utilisateurs quotidiens étaient connectés depuis 9 avril. La croissance significative de Meet est certainement due à l’utilisation accrue du service car les lieux de travail et les écoles ont utilisé le service Google pour héberger leurs réunions et cours en ligne, tout cela en raison de la pandémie de Covid-19.

Google Meet: les utilisateurs continuent d’augmenter et la «cause» est la pandémie

“La semaine dernière, nous avons franchi une étape importante”, a déclaré Pichai à propos de l’appel aux résultats d’aujourd’hui. “Nous ajoutons maintenant environ 3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour et nous avons vu son utilisation multipliée par trente depuis janvier. Il y a maintenant plus de 100 millions de participants aux réunions chaque jour. “

Google ne veut certainement pas être satisfait et essaie d’inciter de plus en plus de personnes à utiliser Meet. Google a donc mis en place un accès gratuit à certaines fonctionnalités de Meet il 3 mars, le 9 avril a également annoncé qu’il avait étendu l’accès gratuit à ces fonctionnalités jusqu’à 30 septembre.

La société ajoute également de nouvelles fonctionnalités à Meet pour l’aider à mieux rivaliser avec des concurrents tels que zoom et Équipes Microsoft, y compris une vue de galerie similaire au zoom et à la suppression du bruit de fond. Cependant, je 100 millions des utilisateurs quotidiens Meet sont inférieurs à 300 millions d’utilisateurs Zoom quotidiens.