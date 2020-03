Le service de livraison Starbucks atteindra 48 États américains fin avril – .

(Photo Starbucks)

Starbucks a annoncé aujourd’hui que son service de livraison alimenté par Uber Eats atteindra les 48 États où les deux sociétés opèrent d’ici la fin avril.

La nouvelle faisait partie de la réunion annuelle des actionnaires de la société, qui s’est tenue pratiquement mercredi pour la première fois en raison de l’épidémie de COVID-19. La diffusion en direct démarre à 10 h, heure du Pacifique.

Starbucks a commencé à lancer la livraison en décembre 2018. La récente expansion arrive à un moment clé pour Starbucks au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus.

La semaine dernière, Starbucks a déclaré qu’il passerait entièrement à un modèle «à emporter» dans ses magasins d’entreprise aux États-Unis et au Canada pendant au moins deux semaines, demandant à ses clients de s’abstenir d’utiliser des sièges ou de s’attarder plus longtemps qu’il ne le fallait pour commander et repartir avec une tasse de café.

Dans un Starbucks de Seattle cette semaine. (Photo . / Curt Milton)

Le géant du café de Seattle, qui a bâti une entreprise autour de l’idée d’un «troisième lieu» séparé de la maison et du travail, a également déclaré qu’il fermerait temporairement des magasins dans des domaines tels que les centres commerciaux et les campus universitaires, et dans les communautés durement touchées par COVID. -19 cas.

En outre, la société affirme qu’elle modifie la barre de condiments dans ses magasins et permet aux employés d’utiliser des gants pour manipuler de l’argent, entre autres mesures pour lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Les étapes sont conformes aux recommandations de «distanciation sociale» des responsables de la santé publique, conçues pour minimiser la propagation du virus et la maladie qui en résulte.

Starbucks a annoncé la semaine dernière qu’il offrirait une indemnité de catastrophe à tout employé qui a été diagnostiqué ou exposé au COVID-19, ou qui présente des symptômes. L’entreprise offre également des conseils gratuits et d’autres avantages pour la santé mentale.

Le stock de Starbucks est en baisse de 13% aujourd’hui et de plus de 40% ce mois-ci.

L’initiative de livraison fait partie d’une poussée plus large vers les services numériques et technologiques. Starbucks a ouvert son premier «Pickup Store» américain à New York en novembre dernier, s’adressant aux clients qui utilisent la fonction d’application de commande à l’avance de l’entreprise. Les magasins pourraient devenir une plaque tournante pour les bons de livraison, un peu comme Starbucks le fait à Pékin avec Starbucks Now.

En Chine, la livraison a représenté 9% du total des commandes mobiles au cours du dernier trimestre. Le directeur de l’exploitation de Starbucks, Roz Brewer, a noté que l’adoption de la livraison aux États-Unis est «assez modeste» par rapport à la Chine.

Starbucks avait fermé des milliers de magasins en Chine en raison de l’épidémie de COVID-19, mais en a rouvert la plupart le mois dernier.

Starbucks possède plus de 10000 magasins appartenant à l’entreprise aux États-Unis et au Canada, et plus de 30000 au total dans le monde.