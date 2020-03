Le service de streaming Shahid du groupe MBC propose un abonnement VIP gratuit

Si vous recherchez encore plus de contenu pour vous occuper, vous et votre famille, de rester à la maison, le service de streaming Shahid de MBC Group pourrait être exactement ce dont vous avez besoin.

La plate-forme de vidéo à la demande offre aux nouveaux utilisateurs un abonnement VIP d’un mois, à partir du vendredi 20 mars.

L’abonnement VIP donne accès à la bibliothèque premium de divertissement familial de Shahid, qui comprend des premières exclusives de Shahid, des originaux de Shahid, des films arabes fraîchement sortis du grand écran, des chaînes de télévision en direct en vraie qualité HD, ainsi qu’une gamme diversifiée d’offres à toute la famille. de Disney, Marvel, FOX, ABC Studios et plus encore.

Le contenu arabe notable comprend «Al Theeb fi Al Qleeb» (Le loup au cœur), qui marque le retour au théâtre de l’icône de la comédie saoudienne Nasser Al-Qasabi après 30 ans. Ensuite, il y a le film “Born a King” (Wulida Malikan), qui documente l’extraordinaire histoire vraie de Faisal, 13 ans, le jeune fils du premier roi d’Arabie saoudite, qui en 1919 est envoyé en mission diplomatique.

Enfin, la série, «Domoa Farah» (Larmes de joie) avec Shujoun Al-Hajri, est un drame social Khaleeji qui explore ce qui se passe quand des vacances à l’étranger se transforment en cauchemar pour une famille koweïtienne, qui perd sa fille dans l’une des Géorgie. forêts les plus dangereuses.

Il y a aussi de grands titres de l’univers Marvel et Disney, comme “The Avengers”, “Guardians of the Galaxy”, “Beauty & The Beast”, “Muppets: Most Wanted”, et bien sûr, “Frozen”.

Pour profiter d’un mois gratuit de Shahid VIP, les utilisateurs doivent s’inscrire entre le vendredi 20 mars et le 5 avril 2020. Cette promotion est exclusivement réservée aux nouveaux utilisateurs de la région du Moyen-Orient.

Ceux basés en Égypte doivent s’inscrire via DCB Vodafone.