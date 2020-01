Le service de streaming Xbox xCloud ajoute 9 autres jeux, dont Destiny 2 et Halo: MCC

Le service de streaming de jeux de Microsoft, actuellement appelé Project xCloud, a introduit encore plus de jeux. Aujourd’hui, les titres comme Destiny 2 et Halo: The Master Chief Collection sont nouveaux dans la bibliothèque, ainsi que le jeu de course Forza Motorsport 7 et le titre de stratégie Civilization VI.

Vous pouvez voir la liste complète des nouveaux ajouts ci-dessous:

Project xCloud Nouveaux ajouts pour le 21 janvier

Black Desert OnlineCivilisation VIDestiny 2Forza Motorsport 7Halo: The Master Chief CollectionSparkliteSuperhotThe SurgeTracks: The Train Set Game

Ces neuf jeux s’ajoutent aux 90+ titres déjà disponibles pour la version d’essai de Project xCloud, qui n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée. Microsoft a également confirmé aujourd’hui que l’aperçu s’étend en Corée, avec plus de joueurs recevant désormais des invitations. Cependant, on ne sait pas encore quand Project xCloud sera déployé dans d’autres parties du monde.

Le premier aperçu public de Project xCloud sera lancé en octobre 2019. Le service permet aux joueurs de diffuser des jeux Xbox depuis le cloud vers leur appareil mobile via Wifi ou un réseau mobile sans avoir besoin de posséder une Xbox. Le programme ne prend actuellement en charge que les appareils Android.

Project xCloud est distinct du programme de streaming de la console Xbox de Microsoft qui permet aux joueurs de diffuser des jeux depuis leur console domestique vers leur appareil mobile.

