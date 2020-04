le service est désormais gratuit pendant deux mois

Le moment auquel nous sommes confrontés est très difficile et distance sociale c’est ce qui est le plus important à faire. Rester à la maison pendant de longues périodes peut refléter la passion que nous avions avant pour les jeux vidéo. Précisément pour cette situation, Google a décidé de nous rencontrer. Google Stadia est un service de streaming de jeux vidéo qui fait face à un grand scepticisme depuis sa première sortie. Désormais, le service produit par la société du même nom obtient sa satisfaction. Hier, l’annonce est venue que le service de streaming il sera disponible pour un essai gratuit de 2 mois. Vous pouvez donc essayer le service sans avoir à mettre votre portefeuille de première main.

la déployer il n’est pas pleinement actif et sera terminé dans le prochain 48 heures dans les 14 pays où Stadia est disponible. Il se peut donc que vous ne puissiez pas vous réinscrire.

Google Stadia propose neuf jeux avec accès instantané

Tous les futurs utilisateurs qui s’inscriront à Stadia recevront deux mois de service Pro gratuit et un accès immédiat à neuf jeux de plateformePar exemple: Destiny 2: The Collection, GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (on Stacks), Thumper. Si vous avez l’intention d’acheter d’autres jeux, vous pouvez les acheter directement depuis le magasin. Ceux qui ont déjà un abonnement à Stadia Pro ne recevront aucun frais pour les deux prochains mois. Par la suite, le coût de Stadia Pro est 9,99 euros par mois. Vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez.

Jouer à Stadia est très simple: vous pouvez utiliser un smartphone ou une tablette compatible, un PC ou un Chromecast Ultra connecté à un téléviseur avec Stadia Controller.

Google souhaitait également réduire la charge sur le réseau, précisément parce que de nombreuses personnes sont désormais chez elles. La résolution par défaut passera de 4k à 1080p. De nombreux utilisateurs remarqueront à première vue une baisse significative de la qualité du jeu, mais il sera toujours possible de modifier les paramètres directement depuis l’application Stadia.