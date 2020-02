Le seul mauvais changement de Sonic the Hedgehog Movie est le hibou

le Sonic l’hérisson le film adapte avec succès les jeux vidéo SEGA populaires, mais il y a un maillon faible notable. Malgré un démarrage lent provoqué par un design de personnage incroyablement laid, le film tant attendu de Sonic the Hedgehog est actuellement en avance sur ses concurrents, à la fois en termes financiers et critiques. Sonic the Hedgehog s’est récemment estompé au-delà de la barre des 200 millions de dollars au box-office mondial et, bien que les aficionados de Sonic the Hedgehog et les spectateurs occasionnels nourrissent de profondes réserves à propos du projet, les critiques et les réactions ont été largement positives, le film étant beaucoup plus amusant que cela. avait le droit d’être, en particulier pour le public plus âgé.

Puisqu’un personnage principal silencieux qui court collecter des anneaux et dénigrer des robots pendant une heure et demie n’est pas exactement une recette pour un succès cinématographique, Sonic the Hedgehog a dû apporter quelques changements et altérations à son matériel source et, pour la plupart, il s’y prend d’une manière inventive tout en respectant les jeux originaux. Sonic est un extraterrestre, ce qui est bizarre, mais n’a pas vraiment d’impact sur son personnage, les anneaux d’or sont des dispositifs de téléportation, qui développent intelligemment une idée à partir des jeux originaux, et Sonic lui-même est incroyablement solitaire, permettant une Côté émotionnel, son personnage dans le jeu SEGA Genesis 1991 manquait étrangement.

Tous ces éléments profitent au film, ou sont au moins justifiables pour le grand écran, mais il y a un ajout qui ne marche pas aussi bien: Longclaw the owl. Cette créature est révélée comme le mentor de Sonic; elle dit au hérisson de cacher ses pouvoirs, lui enseigne les anneaux et dessine même une carte de tous les mondes sûrs, avant de mourir sans cérémonie dans la scène d’ouverture. Inutile de dire qu’il n’y a pas de guides de hibou dans les jeux vidéo originaux, ni ailleurs dans la franchise. Le changement de Longclaw n’est pas aussi réussi que les autres retouches de Sonic the Hedgehog, mais cela n’a rien à voir avec l’authenticité ou l’ingérence avec un personnage bien-aimé, le problème de Longclaw est qu’elle est un appareil de complot très transparent et inutile.

Bien qu’elle ne figure que dans la première scène, la présence de Longclaw définit comment Sonic arrive sur Terre, offre une tonne d’exposition à Sonic et au public, explique pourquoi Sonic doit se cacher et introduit le concept des anneaux d’or. Une fois que le hibou a atteint son objectif, il est tué, pour ne plus jamais être vu ou entendu. Longclaw est moins un personnage et plus un assistant administratif, ici pour définir l’arrière-plan du film avant le début de l’action réelle, et était peut-être même un moyen de travailler Baby Sonic dans le script (ce que nous pardonnerons, car il est sacrément sacrément mignonne).

Avoir Longclaw dans la scène d’ouverture de Sonic the Hedgehog est utile car la chouette s’occupe de nombreuses formalités en un seul coup, laissant plus de temps pour le plaisir et les jeux au cœur du film, mais tout ce qu’elle fait aurait pu être réalisé par d’autres moyens. Sonic a peut-être découvert le but des anneaux pour lui-même, aurait pu fuir ses ennemis sans qu’on lui dise de le faire, et se cachait peut-être simplement par effroi, plutôt que par loyauté envers un oiseau décédé depuis longtemps. Bien que la mort de Longclaw soit mentionnée par Sonic dans des scènes ultérieures, ce n’est pas l’épine dorsale émotionnelle du film – c’est l’amitié entre Sonic et Tom. Une comparaison similaire, bien que beaucoup mieux exécutée, serait tante Lucy dans Paddington 2. Le personnage est à peine dans le film, mais sa connexion avec Paddington est la force motrice de l’histoire, lui donnant une raison de faire les choses folles qu’il fait. Mais contrairement à Longclaw, qui est vite oublié après le générique final, tante Lucy est un élément important de la fin de Paddington 2, offrant l’un des moments les plus théâtres du cinéma de mémoire récente.

Bien que Longclaw ait pu être l ‘”Exposition au basilic” de Sonic the Hedgehog, le hibou mort pourrait avoir un rôle dans une future suite. Après tout, le mentor de Sonic a été tué par des échidnés, taquinant l’arrivée de Knuckles, et cela pourrait placer Sonic dans une sorte de mission de vengeance (adaptée aux enfants) dans Sonic the Hedgehog 2.

