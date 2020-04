le shooter beta fermé de Riot Games, comment participer

Il est en version bêta fermée depuis seulement quelques heures, pourtant, Valorant, lo jeu de tir gratuit de Riot Games, les auteurs de League of Legends, a déjà enregistré son premier record. Le titre, en fait, a dépassé les plus de 1,7 million d’utilisateurs connectés simultanément sur Twitch, pour assister à la diffusion en direct de certains joueurs sélectionnés qui ont eu l’occasion de tester le jeu en avant-première, battant ainsi le record établi par Fortnite en octobre de l’année dernière, avec la retransmission en direct de l’événement The End, qui avait atteint à peu près le même nombre d’utilisateurs connectés en même temps.

Cela est dû à la curiosité qui a incité les utilisateurs à regarder Live Steaming Valorant, également stratégie utilisé par Riot Games pour accéder à la Bêta fermée. Pour participer, en effet, vous devez être en possession d’un clé qui sera fourni au hasard via un Chute de Twitch.

Valorant, voici comment participer à la bêta fermée

Pour avoir la chance de participer à la bêta fermée de Valorant, vous devez d’abord créer un compte Riot, si vous n’en avez pas déjà, et par la suite connectez-le à votre compte Twitch. Encore une fois, si vous n’avez pas encore de compte, vous devrez d’abord en créer un.

Une fois cela fait, il sera nécessaire suivez le streaming direct de l’un des comptes sélectionnés directement par Riot Games et marqué avec la balise “Rewards Enabled” et espérons obtenir la baisse. Si vous êtes chanceux, vous en recevrez un mail contenant toutes les informations nécessaires pour participer à la beta de Valorantainsi que le lien pour télécharger le jeu. Que puis-je dire? Bonne chance à tous! En attendant, voici les prérequis pour jouer correctement shoot-all développé par les créateurs de League of Legends.

Exigences minimales – 30 images par seconde:

Processeur: Intel Core 2 Duo E8400

GPU: Intel HD 3000

Exigences recommandées – 60 images par seconde:

Processeur: Intel i3-4150

GPU: GeForce GT 730

Exigences de performances élevées – plus de 144 images par seconde:

Processeur: Intel Core i5-4460 3,2 GHz

GPU: GTX 1050 Ti

Configuration PC requise:

Windows 7/8/10 64 bits

4 Go de RAM

1 Go de VRAM