Le siège d’auto haute technologie résout un problème créé par les sièges d’auto haute technologie

Un brevet Apple pour un siège d’auto haute technologie décrit comment la technologie pourrait résoudre un problème créé par les sièges d’auto haute technologie existants…

Nous pouvons ou non voir une vraie voiture Apple, mais la société développe certainement une technologie intéressante qui pourrait un jour en faire des voitures fabriquées par d’autres fabricants. Une possibilité est une solution à un problème créé par le nombre de moteurs différents dans certains sièges d’auto haut de gamme.

Lorsque vous ajustez le siège à votre convenance, tous ces différents moteurs poussent et tirent sur le tissu, ce qui est particulièrement problématique avec le cuir, comme l’explique le brevet d’Apple.

Les sièges tels que les sièges d’automobile et les chaises de bureau sont généralement équipés de sièges profilés. Certains sièges d’auto offrent des réglages de positionnement des sièges, un soutien lombaire ou des extensions de soutien des jambes qui sont sélectivement engagés par un conducteur ou un passager. De telles caractéristiques offrent une conduite plus confortable, en particulier lors de longs trajets, ou, dans le cas des chaises de bureau, un environnement de travail plus confortable.

Au fil du temps, la garniture (par exemple, le tissu) qui recouvre les contours du siège devient usée, allongée ou autrement fatiguée. La fatigue des garnitures est particulièrement problématique pour les sièges d’auto avec coussinets, car les sièges d’auto sont très utilisés et les passagers se frottent contre les coussinets lorsqu’ils entrent et sortent du siège. De plus, de nombreux sièges d’auto comprennent une garniture en cuir, qui a une élasticité limitée. Les fabricants abordent souvent les problèmes de garniture qui divisent les sièges et les dossiers de siège en sections recouvertes séparément, cousues ou matelassées, afin de réduire la tension du matériau.

Pour soulager cette tension sur le tissu, Apple propose un système de rouleaux qui desserrent ou resserrent le matériau selon les besoins pour s’adapter aux mouvements des différents éléments du siège.

Un système de contrôle de traction adaptatif comprend un couple de revêtement à un rétracteur motorisé pouvant fonctionner pour libérer et rétracter le revêtement en réponse aux signaux de commande. Une suspension de siège adaptative comprend un tapis de suspension flexible couplé à un rétracteur motorisé pouvant fonctionner pour libérer et rétracter le tapis de suspension flexible en réponse aux signaux de commande. Un procédé consiste à adapter la taille d’un support dans un siège et à adapter un revêtement recouvrant le support. Un dispositif comprend un coussin gonflable à l’intérieur d’un siège ayant un revêtement. Un appareil comprend un dossier de siège et un siège qui comprend de la mousse ayant une surface variable et un revêtement sans couture.

De nombreux sièges d’auto comprennent des éléments chauffants, mais ce brevet décrit comment un siège d’auto de haute technologie pourrait également incorporer des ventilateurs, pour souffler de l’air chaud ou froid à travers le tissu.

Dans certains exemples, le tapis de suspension flexible comprend un élément de confort tel qu’un ventilateur, une soufflante, un élément chauffant ou similaire. Dans l’exemple illustré, l’élément de confort est intégré dans le tapis de suspension flexible. L’élément de confort fournit une fonction de confort à l’occupant du siège, telle que de l’air pour chauffer ou refroidir l’occupant.

