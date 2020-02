Le siège de Foxconn ne rouvrira pas le 10 février comme prévu

Foxconn a annoncé que son siège social et l’une de ses usines d’iPhone ne rouvriront pas le 10 février. Lundi devait être la date à laquelle les entreprises chinoises reprendraient leurs activités après une longue pause pour limiter la propagation du coronavirus.

La nouvelle arrive le même jour que nous apprenons que les Apple Stores en Chine ne devraient pas rouvrir à cette date…

Bloomberg a vu la note aux employés travaillant dans l’usine de Foxconn à Shenzhen.

[Foxconn, formally known as] Hon Hai Precision Industry Co. a dit aux employés de son usine de Shenzhen de ne pas retourner au travail lorsque la prolongation de la nouvelle année lunaire se terminera le 10 février, selon une note obtenue par Bloomberg News […]

“Pour protéger la santé et la sécurité de chacun et se conformer aux mesures gouvernementales de prévention des virus, nous vous exhortons à ne pas retourner à Shenzhen”, a écrit Foxconn dans un message texte envoyé aux employés. “Nous vous informerons de la situation dans la ville. La société protégera les droits et intérêts de chacun en matière de travail pendant la durée. Quant à la date des retrouvailles heureuse à Shenzhen, veuillez attendre un nouvel avis. »

La société avait annoncé précédemment que la production de sa plus grande usine d’iPhone à Zhengzhou déclencherait des mesures de quarantaine afin de lui permettre de rouvrir le 10 février. Une déclaration de la société laisse ouverte la possibilité que cela ne se rouvre pas à temps .

“Pour des raisons de politique et pour des raisons de sensibilité commerciale, nous ne commentons pas nos installations de production spécifiques”, a déclaré Foxconn dans un communiqué en réponse aux questions de Bloomberg. «Nous suivons de près le défi actuel de santé publique lié au coronavirus et nous appliquons toutes les pratiques de santé et d’hygiène recommandées à tous les aspects de nos opérations sur les marchés concernés.»

Nous avons précédemment résumé la position à ce jour.

Le PDG Tim Cook avait précédemment déclaré que l’épidémie de coronavirus crée une «incertitude» pour l’entreprise, Apple ayant choisi de prévoir une fourchette d’orientation plus large que d’habitude pour le trimestre en cours.

Les fermetures de magasins et celles d’autres points de vente de produits Apple vont peser sur les ventes en Chine, mais l’impact le plus important devrait être sur la production. Bien que les principaux fournisseurs d’Apple déclarent actuellement qu’ils prévoient de reprendre leurs activités le 10 février – avec des mesures extraordinaires mises en œuvre pour y parvenir – certains doutent que ce sera le cas ou que les niveaux de production souhaités soient atteints.

L’analyste d’Apple, Ming Chi-Kuo, qui dispose de bonnes sources d’approvisionnement, suggère que la production d’iPhone pourrait être en baisse de 10% au cours du trimestre en cours et que les perspectives pour le trimestre suivant ne sont pas claires.

