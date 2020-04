Le site de chômage de l’État de Washington plie sous la demande alors que des milliers de personnes tentent de déposer des demandes de chômage – .

Les Washingtoniens sans emploi ont signalé des retards frustrants au cours du week-end alors qu’ils cherchaient à déposer des demandes de chômage. L’État de Washington a ouvert samedi soir des candidatures pour de nouveaux programmes de chômage financés par le gouvernement fédéral, mais le site Web a rapidement été submergé par une augmentation du trafic.

La loi CARES ACT de 2 000 milliards de dollars du gouvernement fédéral a étendu les prestations de chômage pour couvrir les travailleurs indépendants et à temps partiel afin d’aider des millions d’Américains sans emploi en raison de la crise des coronavirus. Mais Washington peine à répondre à la demande du programme.

“Il est essentiel que les gens sachent que les gens obtiendront leur argent”, a déclaré Suzi LeVine, commissaire du Département de la sécurité économique de Washington. “Les prestations d’assurance-chômage ne seront pas épuisées et nous verserons les prestations aux personnes rétroactivement à leur date d’admissibilité. Nous entendons dire que les gens craignent que nous ne manquions de temps ou qu’ils aient un temps limité pour postuler. Ce n’est pas du tout le cas. »

Les travailleurs de concert, les entrepreneurs indépendants et les personnes qui ont vu leurs heures ou leurs revenus réduits sont éligibles aux allocations de chômage selon les paramètres élargis. Cela signifie qu’une grande partie de la main-d’œuvre qui, auparavant, ne pouvait pas déposer de demandes de chômage est en mesure de le faire pour la première fois. Le bassin élargi, associé aux répercussions économiques de la pandémie, génère un trafic sans précédent vers les sites administrant les programmes.

Le Département de la sécurité économique de l’État de Washington a mis à jour son site Web et ses services en ligne avant d’ouvrir les candidatures à 20 heures. Samedi. Le ministère a déclaré que les retards initiaux étaient le résultat «d’un volume extrêmement élevé de visiteurs».

Avant dimanche, le site Web affichait 1 à 1,2 million de pages vues par jour. LeVine a déclaré que le site voit maintenant ce volume de trafic toutes les deux heures. Le ministère travaille à augmenter la capacité et à doubler son équipe de service des douanes d’ici la fin de la semaine.

“Malgré les défis que nous avons rencontrés hier, c’était au-delà de l’historique en termes de nombre total de personnes qui ont pu postuler ainsi que le montant d’argent que nous émettrons en prestations”, a déclaré LeVine.

Près de 600 000 résidents de l’État de Washington ont déposé des demandes de chômage ces dernières semaines, dans le cadre d’une tendance nationale dans laquelle plus de 22 millions d’Américains sont sans emploi. Les programmes de relance fédéraux commencent à apporter un soulagement, mais ils sont également submergés par la demande. Le programme de protection des chèques de paie conçu pour aider les petites entreprises à rester à flot s’est asséché en moins de deux semaines, laissant le Congrès se démener pour trouver des fonds supplémentaires.

Entrer dans le système est difficile pour beaucoup en ce moment et nous nous excusons à quel point c’est frustrant. Notre site est opérationnel, mais notre trafic est historiquement élevé et les pages se chargent lentement. Veuillez continuer d’essayer ou revenir plus tard. Merci pour votre patience. pic.twitter.com/NM5eYYnFoz

– ESD de l’État de Washington (@ESDwaWorks) 19 avril 2020