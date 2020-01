Le site de HTC est en panne pour beaucoup, le programme Elevate dans le doute (mise à jour: site corrigé, Elevate mort)

Il y a eu peu de bonnes nouvelles pour HTC récemment, car la société taïwanaise poursuit sa trajectoire de baisse des revenus sans espoir de dérapage à court terme.

Une autre mauvaise nouvelle est survenue aujourd’hui, car les utilisateurs ont eu des problèmes intermittents pour accéder au site Web de l’entreprise.

Essayer de faire ma connexion mensuelle à #HTCelevate et https://t.co/yEiY41hZ7q ne se charge pas du tout pour moi sur plusieurs navigateurs. D’autres voient le même problème? 🤔 pic.twitter.com/CBuA68gvv8

– Jason Dunn (@jasondunn) 2 janvier 2020

Certaines connexions ont fonctionné pour certaines personnes – quelques-unes ont pu revendiquer un accès illimité au site – mais l’erreur “Http / 1.1 Service Unavailable” s’est produite lors de la plupart des tentatives d’accès à quoi que ce soit sur le domaine de premier niveau HTC. Non, déconner avec HTTP et HTTPS ne produit pas de résultats cohérents.

Les fans qui participent toujours au programme de fidélité communautaire Elevate essayaient d’accéder à sa page de portail et se sont retrouvés avec une erreur 502, indiquant que la société avait peut-être jeté l’éponge sur ces serveurs.

Voici la fin d’une époque pic.twitter.com/YmKIbHOqgo

– Josiño Estévez (@gzlolailo) 2 janvier 2020

Au milieu des temps d’arrêt et de la confusion, un peu de deuil de ceux qui sont allés à des rencontres avec des dirigeants de HTC et d’autres cohortes dans des bars et des toits miteux et ont eu des morceaux de butin de temps en temps.

Le problème est en cours et nous n’avons pas entendu de HTC sur ses canaux officiels à ce sujet. Nous avons contacté la société pour voir si nous pouvons confirmer la fin du programme Elevate et mettrons à jour cette histoire si nous entendons.

Tout est de retour en ligne

Les erreurs 1.1 semblent s’être calmées sur la plupart des entrées sur le site de HTC, sinon toutes. Les forums Elevate sont également de retour en ligne. HTC n’a pas répondu à notre demande de commentaire.

Elevate est mort

Le site et la communauté Elevate de HTC semblent avoir été fermés. La visite du site affiche désormais un avis indiquant que «le programme n’est plus actif». Merci, Jeffrey!