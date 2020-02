Le site officiel de la PS5 est maintenant en ligne, suggérant qu’une révélation n’est pas loin derrière

Sony a discrètement lancé le site officiel de la PS5 avant la sortie de la console de nouvelle génération fin 2020.

Initialement repéré sur Reddit (via GamesRadar), le site Web offre aux fans la possibilité de s’inscrire “pour être parmi les premiers à recevoir des mises à jour au fur et à mesure que nous les annonçons, y compris des informations sur la date de sortie PS5, le prix PS5 et la liste à venir du lancement de PS5. Jeux”.

Le site Web est actuellement en ligne au Royaume-Uni et en Allemagne, ses homologues australiens et américains n’ont pas encore été lancés.

Des preuves s’additionnant

Il semble de plus en plus probable qu’un événement révélant la PS5 approche à grands pas.

Il y a eu plusieurs rumeurs qui suggèrent qu’un événement de révélation PS5 aura lieu en février et, maintenant que c’est en février, nous attendons avec impatience que Sony fasse une annonce officielle.

D’un autre côté, une fuite contradictoire suggère que la révélation ne se fera qu’en mars, les précommandes devenant disponibles peu de temps après.

Que l’événement de révélation de la PS5 ait lieu en février ou mars (ou peut-être plus tard), nous l’attendons dans un proche avenir, d’autant plus que Sony a déposé des marques pour la PlayStation 5 dans plusieurs pays. Le lancement du site Web PS5 vient d’ajouter de l’huile sur le feu.