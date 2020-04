le site propose 2 offres de longue date à partir de 4 euros

Le chemin développé par iliad il est l’un des plus linéaires jamais réalisés ces dernières années. Ce manager a été habile pour acquérir de nombreux utilisateurs dans un moment très florissant de compétition. Il est également vrai en même temps que gestionnaires rivaux ont sous-estimé l’arrivée de cette nouvelle réalité, qui s’est ensuite imposée de manière dominante.

En fait, il y a de nombreux utilisateurs que la société a réussi à collecter, réussissant même à décrocher la quatrième place du classement. Iliad est en effet actuellement l’un des prestataires les plus recherchés par ceux qui souhaitent changer d’opérateur, et ce serait la conversation offres eux-mêmes. A l’intérieur, il y a beaucoup de contenus et surtout ils coûtent très peu chaque mois pour toujours.

Iliad, voici deux autres promotions qui s’ajoutent au Giga 50 habituel et qui incluent les meilleures

Tout le monde connaît Giga 50, une promotion qui comprend tout le meilleur contenu pour vous 7,99 € par mois. Cependant, ce n’est pas la seule solution qu’Iliad propose à ceux qui veulent faire partie de la famille. En fait, deux offres très intéressantes sont toujours disponibles sur le site officiel que tout le monde devrait évaluer.

Nous parlons de la Voix seulement et de Giga 40promotions qui incluent le meilleur dans son ensemble et qui coûtent aussi très peu chaque mois. Il y a un point commun entre les deux offres: les deux offrent minutes et SMS sans limites. Le second, cependant, diffère en ce que les utilisateurs qui s’y abonnent peuvent également le trouver 40 gig du trafic de données 4G. Les prix sont respectivement 4,99 € par mois e 6,99 € par mois.