Le site Web de dépistage des coronavirus de Google est en ligne, mais ce n’est pas la ressource que vous souhaitez – .

Le site sœur de Google Verily a ouvert un site de dépistage limité COVID-19 qui permet aux personnes de deux comtés de la région de la baie de s’inscrire pour le test.

Le site de dépistage et de test de Verily ne semble pas être la ressource nationale que le président Trump a promise de Google, et que Google a ensuite déclaré développer.

Certaines conditions s’appliquent, et toutes les personnes qui s’inscrivent à un test gratuit ne seront pas admissibles, les patients qui présentent déjà des symptômes de coronavirus étant invités à consulter un médecin.

L’une des mesures que le président Trump a annoncées vendredi lorsqu’il a déclaré l’urgence nationale du coronavirus était un site Web que Google était censé développer pour faciliter l’accès aux tests de coronavirus. Google avait 1700 ingénieurs travaillant sur le projet, a-t-il déclaré. Mais il s’est avéré que Google ne savait pas vraiment qu’il faisait un tel site Web. Au lieu de cela, la société sœur de Google a confirmé qu’un site plus limité était en préparation et que ce n’était pas le projet national auquel Trump faisait référence. Depuis vendredi, Google a confirmé qu’il travaillait avec le gouvernement américain sur un site national, sans toutefois révéler de détails spécifiques à ce sujet. En vérité, en attendant, a lancé son site de dépistage des coronavirus, prouvant que ce n’est pas le site Web COVID-19 que vous attendez.

Hébergé chez Verily’s Project Baseline, le site Web permet aux résidents américains situés dans la région de la baie (comté de Santa Clara et comté de San Mateo), et qui peuvent parler et lire l’anglais, de s’inscrire pour un test COVID-19 gratuit.

Toute personne souhaitant profiter du programme devra être âgée de 18 ans ou plus et disposée à signer un formulaire d’autorisation de santé publique COVID-19.

Pour passer au test, vous devez vous inscrire avec un compte Google, bien que les données obtenues et générées en vérité ne soient pas liées aux données de Google liées à votre compte. Verily posera également un tas de questions pour déterminer si vous êtes admissible au testeur (images ci-dessus). Si vous êtes sélectionné, vous serez averti de la manière de l’obtenir – sur le blog de Verily:

Les Californiens pourront répondre à un sondage en ligne COVID-19 via Project Baseline à partir du lundi 16 mars. Les personnes répondant aux critères d’admissibilité et aux tests seront dirigées vers des sites de test mobiles en fonction de leur capacité, où ils effectueront un test de prélèvement nasal. Une fois testés, les individus seront informés de leurs résultats de test COVID-19 dans quelques jours.

Malheureusement, le site Web ne couvre pas les enfants, vous ne pourrez donc pas enregistrer de personne de moins de 18 ans. De plus, au cas où vous présenteriez déjà des symptômes pouvant indiquer une infection à coronavirus (fièvre, toux et essoufflement) , vous devriez obtenir des soins médicaux appropriés. Le filtreur de Verily ne peut rien y faire.

Le projet pourrait être étendu à d’autres pays à l’avenir, mais rien ne garantit que le projet de Verily deviendra le site Web national désormais officiel de Google sur les coronavirus. On ne sait toujours pas quand ce site Web sera lancé, bien que Google abordera sûrement ces questions bientôt.

Si vous habitez près de ces deux comtés et que vous souhaitez vous inscrire aux tests, suivez les instructions de ce lien, qui est également l’endroit où vous pouvez vous inscrire au test COVID-19.

