Le site Web de Google sur les coronavirus a été retardé jusqu’à plus tard cette semaine – .

Le site Web sur les coronavirus de Google est toujours hors ligne, car la société a retardé le lancement à plus tard cette semaine.

Le site Web affichera des informations mises à jour sur la pandémie de COVID-19 de l’OMS et du CDC.

Les détails du dépistage et des tests seront également disponibles sur le site Web et d’autres services Google une fois qu’il sera lancé.

Google a découvert lors de la conférence de presse nationale d’urgence du président Trump sur les coronavirus vendredi qu’il était censé construire un site Web sur les coronavirus qui aiderait les gens à obtenir des informations sur les lieux de test du COVID-19. Le géant de la recherche devait expliquer à l’époque que c’était Verily, un service appartenant également à la société mère de Google, Alphabet, qui travaillait sur le service de dépistage des coronavirus, mais le site ne serait pas le genre d’effort national annoncé par Trump. Au cours du week-end, Google a annoncé qu’il allait travailler sur le site promis, et Verily a commencé lundi à prendre des enregistrements de dépistage dans la Bay Area. Depuis lors, Google a décidé de retarder la publication du site Web sur les coronavirus pour de nouvelles améliorations.

Le nouveau service Google sera opérationnel plus tard cette semaine, a informé Google< em>Le bord. La société prend un peu plus de temps pour étendre la fonctionnalité du site d’information, qui comprendra des détails de dépistage et de test.

Le site “révélera des informations faisant autorité pour les personnes aux États-Unis, y compris sur le dépistage et les tests”, a déclaré Google, sans développer sa fonctionnalité. Mais Google a déclaré qu’il prévoyait de retirer des informations de l’OMS et du CDC sur la pandémie. Il est encore trop tôt pour appeler et les choses sont en train de changer, mais le site Web ne semble pas tenir les promesses de Trump. Néanmoins, avoir Google à sa tête pourrait être très utile pour rester au courant d’informations précises et officielles sur l’épidémie de COVID-19.

Google a également déclaré à The Verge que des informations sur les sites de test seront incluses sur le site Web ainsi que sur d’autres propriétés Google, y compris Google Maps et la recherche.

De plus, le site sera initialement disponible en anglais, avec une version espagnole à suivre par la suite. Le site sera également accessible aux utilisateurs internationaux.

Par ailleurs, Verily a annoncé que son pilote limité dans la région de la baie avait atteint sa pleine capacité pour le moment.

On ne sait pas combien de personnes se sont inscrites au dépistage COVID-19 de Verily, car la société n’a pas fourni de chiffres. “Tous les rendez-vous nécessitent une confirmation de rappel pour planifier un rendez-vous”, a déclaré la société à The Verge. «Si quelqu’un devait remplir le questionnaire du jour au lendemain, il entrerait dans une file d’attente pour être appelé le lendemain s’il se qualifiait. Au cours des premiers jours de ce projet pilote, nous nous attendons à ce que la disponibilité des rendez-vous soit limitée alors que nous maintenons nos opérations et que la capacité de test augmentera dans les jours à venir. »

