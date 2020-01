Le site Web et les magasins d’Apple commencent à transporter une bouteille d’eau intelligente qui peut suivre votre hydratation

Alors qu’Apple continue de pénétrer davantage dans l’espace de la santé avec des produits et des services comme Apple Watch et l’application Research, elle continue également d’ajouter plus de produits de santé à son site Web et à ses magasins de vente au détail. Le dernier produit à avoir frappé Apple Retail est le Hidrate Spark 3, une bouteille d’eau intelligente qui vous aide à rester correctement hydraté.

Comme l’indique la description, le Hidrate Spark 3 suit votre consommation d’eau et, lorsqu’il détecte que vous avez besoin de boire plus d’eau, invite la bouteille d’eau à briller. Il enverra également des notifications push à votre iPhone, iPad et Apple Watch au cas où vous ne seriez pas dans la ligne des yeux de la bouteille.

“La bouteille d’eau intelligente Hidrate Spark 3 aide à améliorer votre consommation d’eau en suivant votre consommation d’eau et brille quand il est temps de boire un verre. Les notifications lumineuses et poussées sur votre iPhone, iPad ou Apple Watch vous apprendront à siroter plus souvent, en avançant lentement vous rapproche de vos objectifs d’hydratation.

La bouteille est capable de comprendre jusqu’à la quantité d’eau que vous avez besoin de boire grâce à son application et à son intégration avec l’application Santé sur votre iPhone. Au fil de votre journée, l’application lit vos informations personnelles et les étapes afin d’ajuster dynamiquement votre objectif d’hydratation quotidien. La bouteille détecte ensuite la quantité d’eau que vous buvez et la signale à l’application. Vous pouvez également ajouter de l’eau que vous buvez à partir d’autres endroits via l’application Apple Watch qui fournit également une complication pratique.

Le Hidrate Spark 3 coûte 59,95 $ et est disponible en trois couleurs exclusives à Apple: noir, blanc et jaune. Selon le site Web d’Apple, le retrait en magasin est aussi loin que le 10 février et les dates de livraison à domicile vont du 31 janvier au 10 février.

