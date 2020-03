Le site Web sur les coronavirus de Google semble décevant, mais c’est ce dont beaucoup ont besoin en ce moment – .

Le site Web d’informations de Google sur le nouveau coronavirus a été mis en ligne ce week-end, avec des informations pratiques sur la pandémie de COVID-19.

Le site n’est pas la ressource promise par Trump, mais c’est précisément ce dont de nombreuses personnes peuvent avoir besoin en ce moment, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre les fausses campagnes de nouvelles avec des informations précises et succinctes sur les coronavirus.

Le site Web ne propose pas d’informations sur les emplacements de test des coronavirus, ni un moyen pour les utilisateurs de s’inscrire aux tests.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Google a annoncé il y a quelques jours qu’il construisait le site Web du coronavirus de Trump, il ne savait pas qu’il construisait. L’annonce de Google est intervenue quelques jours après que le président a déclaré COVID-19 une urgence nationale et a révélé que Google développait ce qui ressemblait à une ressource massive pour aider le gouvernement pendant l’épidémie de coronavirus. «Google aide à développer un site Web. Cela va être fait très rapidement – contrairement aux sites Web du passé – pour déterminer si un test est justifié et pour faciliter les tests à un endroit pratique à proximité “, a déclaré Trump, ajoutant que Google comptait” 1 700 ingénieurs “et qu’ils ont fait progrés significatif. Il s’est avéré que Google n’avait aucun coronavirus en développement au moment de la conférence de presse.

Depuis lors, cependant, Google a développé un site Web COVID-19, qui a été lancé au cours du week-end. Cela n’a pas l’air aussi sophistiqué que Trump pourrait vous le faire croire, mais c’est exactement la ressource dont beaucoup de gens pourraient avoir besoin en ce moment.

La pandémie de coronavirus a également provoqué une énorme épidémie de fausses nouvelles COVID-19, la désinformation se propageant souvent plus rapidement que les faits sur les réseaux sociaux. Le site Web officiel d’informations de COVID-19 de Google – google.com/covid19/ – peut lutter contre tout cela en fournissant des informations précises sur la maladie.

Selon Google, le site est le résultat d’une collaboration entre l’entreprise et les agences et autorités compétentes:

Les gens peuvent trouver des informations basées sur l’état, des conseils de sécurité et de prévention, des tendances de recherche liées à COVID-19 et d’autres ressources pour les particuliers, les éducateurs et les entreprises. Lancé aujourd’hui aux États-Unis, le site sera disponible dans plus de langues et de pays dans les prochains jours et nous mettrons à jour le site Web à mesure que davantage de ressources seront disponibles.

Le site Web vous donnera un aperçu de COVID-19, y compris des informations sur sa propagation, ses symptômes, sa prévention et ses traitements. De plus, le site répertorie les liens vers les ressources sur les coronavirus des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris des informations sur les tests.

Google propose également aux utilisateurs les mêmes conseils de sécurité et de prévention qui sont annoncés partout. Cela se lave fréquemment les mains, tousse dans un coude, évite le visage, garde une distance de sécurité avec les autres et reste à la maison aussi longtemps que possible.

Un menu Data & Insights affiche certaines des recherches Web les plus populaires sur le nouveau coronavirus et un accès rapide à une carte montrant en temps réel tous les cas confirmés de COVID-19 dans le monde.

Un onglet Ressources pour aider, quant à lui, contient des vidéos pratiques sur divers sujets liés à la quarantaine des coronavirus, y compris le travail et l’exercice à domicile, et des conseils sur la nourriture.

Google recueille également des fonds pour soutenir l’effort de réponse COVID-19 sur le site, affirmant qu’il correspondra à 2 $ pour chaque don de 1 $.

Bien que cela puisse sembler décevant, le site COVID-19 de Google devrait, à tout le moins, fournir des informations précises sur la maladie. Le site n’est pas le seul effort de Google pour améliorer l’accès aux informations. La société possède un onglet COVID-19 dans Google Actualités qui recueille les derniers développements, et les informations COVID-19 figurent en bonne place dans la recherche Google lors de la recherche de «coronavirus» ou «COVID-19». Une section COVID-19 est également disponible sur YouTube, présentant les dernières nouvelles sur l’épidémie de coronavirus. Enfin, Google affiche des avertissements COVID-19 dans Google Maps lorsque les utilisateurs recherchent des médecins et des hôpitaux à proximité, leur rappelant d’appeler avant de visiter réellement un établissement médical.

Le site Web COVID-19 de Google a besoin d’informations claires sur les installations de test des coronavirus, bien que cela soit beaucoup plus facile à dire qu’à faire. J’espère que c’est quelque chose de prévu pour les futures mises à jour.

Source de l’image: Jagadeesh Nv / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.