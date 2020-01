Le SmartDesk 2 motorisé autonome a changé la donne pour moi, et il coûte moins cher que vous ne le pensez – .

Pour être honnête, je ne sais pas exactement pourquoi je travaille comme ça depuis si longtemps. Je travaille presque tous les jours à la maison et je connais bien sûr la valeur d’une chaise confortable et solidaire et d’un bon bureau. Pourtant, pendant la majeure partie de la dernière décennie, j’ai travaillé avec un bureau et une chaise de bureau qui seraient mieux adaptés au fond d’une décharge.

J’ai littéralement acheté ma chaise de bureau à l’arrière d’un camion il y a environ neuf ans. Un ami m’a parlé d’une entreprise voisine qui fermait ses portes et vendait «des chaises de bureau très confortables et haut de gamme». En arrivant, j’ai rapidement découvert qu’il n’y avait rien de confortable ou de haut de gamme à distance sur les chaises. J’avais déjà fait tout mon possible pour les vérifier et ils ne coûtaient presque rien, alors je viens d’en acheter un. Quant à mon bureau, eh bien, je ne veux presque même pas admettre la configuration que j’utilisais. J’avais un bureau décent qui s’est cassé, j’ai donc utilisé une petite table en verre et un ensemble de pieds d’Ikea ​​comme solution temporaire pendant que je cherchais un nouveau bureau pour remplacer le cassé. C’était il y a presque cinq ans.

Encore une fois, je ne sais vraiment pas pourquoi j’ai été si paresseux à propos de la mise à niveau de mon bureau à domicile. Je ne suis pas particulièrement bon marché, surtout en ce qui concerne les meubles autour de chez moi. J’aime acheter des trucs de haute qualité qui ont l’air bien et qui ont été construits pour durer, et vous trouverez de belles pièces dans presque toutes les pièces de ma maison. Mais pas dans mon bureau à domicile, où je passe plus de temps à la maison que dans n’importe quelle autre pièce de ma maison.

Je pense que cela se résume au fait que les bons bureaux et chaises de bureau sont généralement très chers, mais il n’y a vraiment aucun moyen de savoir à quel point ils sont bien adaptés au fil du temps. La première fois que je me suis assis dans un Herman Miller Aeron, j’ai pensé que c’était la meilleure chaise que j’aie jamais essayée. Après avoir passé un mois dans mon bureau au siège de . à New York, j’ai découvert que je n’aimais vraiment pas du tout l’Aeron. Je sais que c’est la norme de l’industrie, mais ce n’est tout simplement pas très confortable pour moi personnellement. Dans cet esprit, est-ce que je veux vraiment m’engager sur une chaise de bureau de 1000 $ + après m’être assis dessus pendant quelques minutes dans un magasin? Et j’ai donc continué à vivre avec la chaise et le bureau minables que j’avais.

Le temps a passé et je suis resté assis sur mon horrible chaise à mon horrible bureau jusqu’à il y a quelques mois, quand j’ai cassé un morceau d’un des bras de la chaise. Maintenant, il ne pouvait plus être augmenté ou abaissé, et j’ai finalement décidé que j’en avais assez. Il était temps de mettre à jour ma configuration.

Après avoir fait des tonnes de recherches, je me penchais vers Herman Miller Embody, hideux mais merveilleusement confortable et favorable, avec un joli bureau que j’ai trouvé dans un magasin de meubles local. Les deux étaient chers, mais je pensais qu’ils valaient l’investissement, étant donné que je passais jusqu’à 12 heures par jour dans mon bureau à domicile. Et si l’histoire m’avait appris quelque chose, je gagnerais sans aucun doute la valeur de mon argent (et puis certains!) En fonction du temps que je garderais inévitablement sur eux.

Puis, quelque chose d’intéressant s’est produit. Les vacances approchaient alors j’ai décidé d’attendre le Black Friday pour voir si je pouvais économiser de l’argent, quand j’ai reçu un e-mail d’une société appelée Autonomous. Je ne connaissais pas la marque à l’époque, mais ils m’ont demandé si je voulais tester une nouvelle version de leur bureau debout automatique appelé SmartDesk 2 et leur dernière chaise de bureau, la chaise Kinn. Je n’étais pas sûr au début, mais après avoir lu quelques articles sur l’entreprise et ses produits, j’ai décidé de leur donner un coup de feu.

Source de l’image: autonome

L’assemblage de la chaise Kinn a été très facile grâce au fait qu’il ne reste que quelques pièces à assembler. Le SmartDesk 2 était un peu plus délicat car les instructions de montage ne sont pas claires dans certains domaines. Cela n’a pas été difficile du tout, mais les instructions sont rares et les illustrations ne permettent pas toujours de dire dans quelle direction les différentes pièces doivent faire face. Je suis sûr qu’il existe des vidéos YouTube qui en feront un jeu d’enfant, mais je suis raisonnablement pratique, j’ai donc pu les assembler par moi-même. Du début à la fin, y compris quelques pauses pour s’assurer que tout était correctement positionné, l’assemblage du bureau m’a probablement pris environ 20 minutes.

En commençant par la chaise, j’étais un grand fan du moment où je me suis assis pour la première fois. J’étais un peu inquiet pour le confort quand j’ai lu pour la première fois que la base du siège était faite de ressorts en TPE plutôt que de mousse ou de gel, mais c’est beaucoup plus confortable que je ne le pensais. 62 ressorts individuels en TPE offrent une bonne résistance et répartissent bien le poids, tandis que le TPE ci-dessus et la maille en polyester en option offrent une belle surface d’assise uniforme. Le dos sans cadre est également assez confortable, bien que je souhaite qu’il y ait une option de soutien lombaire réglable. Si vous vous asseyez directement sur le siège ou sur un mince coussin quelconque, tout ira bien. Si vous vous asseyez sur un coussin très épais, le support en bois ne touchera pas au bon endroit.

À part le support lombaire, tout ce que vous pourriez souhaiter ajuster peut être ajusté. Le siège avance et recule facilement et le réglage hydraulique de la hauteur permet de trouver facilement la hauteur parfaite. Les accoudoirs se déplacent de haut en bas ainsi que d’un côté à l’autre, vous permettant d’élargir ou de rétrécir le siège à votre convenance. La hauteur réglable des accoudoirs peut évidemment être verrouillée en place, mais il convient de noter que le mouvement latéral ne se verrouille pas. Par conséquent, il se peut que vous glissiez accidentellement un accoudoir sur le côté de temps en temps. Je laisse le mien aussi large que possible car je ne les utilise pas pendant que je travaille.

Le dossier inclinable de la chaise Kinn peut être verrouillé et déverrouillé facilement, et vous pouvez également régler la tension de la fonction d’inclinaison avec une manivelle, changeant ainsi la quantité de pression que vous devez appliquer pour vous pencher en arrière. Pour les personnes qui s’inclinent souvent, c’est formidable de pouvoir éliminer complètement toute inclinaison involontaire.

Je suis assis sur la chaise Kinn depuis environ un mois et demi maintenant, donc je peux dire que c’est la meilleure chaise de bureau que j’ai utilisée. Je le préfère à l’Aeron, qui est assez fou quand on considère qu’il coûte moins de la moitié. La chaise Kinn coûte 569 $ dans six combinaisons de couleurs et de matériaux différentes, mais une vente à durée limitée au moment de la rédaction de ce document réduit de 150 $ ce prix, ce qui en fait seulement 419 $ avec la livraison gratuite via FedEx. Autonomous propose également un essai de 30 jours, vous pouvez donc le retourner pour un remboursement complet si vous ne l’aimez pas.

Source de l’image: autonome

Je suis clairement un grand fan de la chaise Kinn, mais le SmartDesk 2 m’impressionne encore plus. De plus, cela m’aidera probablement à me sauver la vie si toutes les études récentes que j’ai lues sont exactes.

Toutes les quelques années, nous apprenons que quelque chose que nous faisons tout le temps nous tue. Pendant un moment, il mangeait de la viande rouge. Ensuite, c’était du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Qu’est-ce qui nous tue maintenant? Séance. De nombreuses études récentes ont montré que rester assis pendant de longues périodes peut avoir un impact négatif grave sur votre santé, et c’est pourquoi la popularité des bureaux debout a augmenté.

J’ai toujours été intrigué par l’idée d’un bureau debout car je travaille généralement entre 11 et 12 heures par jour. J’ai même acheté un modèle de bureau à un moment donné qui vous permet d’élever et d’abaisser votre moniteur et votre clavier sur n’importe quel bureau que vous possédez déjà. Cependant, je l’ai trouvé beaucoup trop maladroit, alors j’ai arrêté de l’utiliser après quelques jours seulement. Une fois que j’ai réalisé que ce n’était pas la bonne solution pour moi, j’ai commencé à chercher un vrai bureau debout à la place.

En ce qui concerne les modèles convertibles qui vous permettent de vous asseoir ou de vous tenir debout, j’ai rencontré un problème: les bureaux debout manuels sont trop compliqués à utiliser et les bureaux debout automatiques de haute qualité sont trop chers. C’est ce qui rend Autonomous SmartDesk 2 si génial – vous obtenez tout le confort et la qualité de construction d’un bureau debout motorisé haut de gamme pour le prix d’un modèle manuel.

À seulement 479 $ – ou 379 $ au moment d’écrire ces lignes, grâce à une vente – le SmartDesk 2 offre une valeur inégalée. Il est solide, robuste, bien conçu et il ne pourrait pas être plus facile de monter et descendre. Un petit module de commande à sept boutons est placé sous le bureau sur le côté droit, il est donc accessible mais à l’écart.

Les deux premiers boutons sont des flèches qui soulèvent et abaissent le bureau pendant que vous les maintenez enfoncés, et les quatre boutons suivants stockent des hauteurs prédéfinies en mémoire. Le dernier bouton est utilisé pour programmer chaque bouton mémoire. Avoir quatre positions stockées disponibles est génial, mais j’en utilise seulement deux. Lorsque j’appuie sur le bouton «1», le bureau s’abaisse doucement à ma hauteur d’assise préférée. Lorsque j’appuie sur le bouton «2», le bureau se soulève à ma hauteur debout préférée. Les réglages sont rapides et silencieux, et le bureau s’arrête à la bonne hauteur exacte à chaque fois. Croyez-moi, j’ai mesuré.

Source de l’image: autonome

Un passage métallique près de chacun des coins arrière permet de garder les cordons et les câbles organisés, mais je recommande vivement d’acheter également le chemin de câbles en option. Il ne coûte que 19 $ et rend tout tellement plus propre. J’ai placé mon parasurtenseur directement sur le chemin de câbles et tout ce qui se trouve sur mon bureau y est branché, tout comme le SmartDesk lui-même. De cette façon, un seul cordon de mon parasurtenseur doit être passé du bureau au mur.

En fin de compte, il s’avère que ma paresse et ma procrastination ont fini par porter leurs fruits. Je suis sûr que j’aurais aimé la chaise Embody et le bureau que je regardais avant qu’Autonomous ne tende la main, mais la chaise est extrêmement chère et je n’aurais pas eu la possibilité de travailler debout. Le SmartDesk 2 motorisé autonome et sa chaise Kinn, à la fois confortable et confortable, offrent une qualité haut de gamme à des prix moyens, et je recommande l’un ou les deux à tous ceux qui recherchent une mise à niveau fantastique.

Source de l’image: autonome

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

