Le smartphone 5G le moins cher du monde coûte moins de 300 $

Xiaomi a annoncé en décembre 2019 qu’elle arrêterait la production de la populaire série Mi Mix.

Il n’est donc pas surprenant de voir le dernier de la série – le Mi Mix 3 – être proposé avec une remise importante. Encore plus excitant, la version Mi Mix 3 5G fait également partie du clear out.

Sur AliExpress, la boutique officielle Xiaomi vend l’appareil pour 289 $ (avec 64 Go de stockage) et 309 $ pour la version 128 Go. Pour une petite somme, vous obtenez un chipset Snapdragon 855 accrocheur avec 6 Go de RAM, un micrologiciel mondial, plus un mécanisme coulissant unique qui révèle une caméra frontale de 24 mégapixels.

Xiaomi Mi Mix 3 5G – 289 $ chez Aliexpress

Un accord remarquable sur ce fantastique smartphone. Ne vous attendez pas à ce que quoi que ce soit puisse rivaliser avec sa valeur en 2020 – c’est un navire amiral très récent qui a été retiré tôt pour des raisons stratégiques. Le Mi Mix 3 manquera à de nombreux utilisateurs et n’est disponible que jusqu’à épuisement des stocks.

Il fonctionne sur Android 9.0 avec la superposition MIUI 10 et n’a pas de prise audio 3,5 mm, de charge sans fil ni les informations d’identification photo de ses concurrents. Mais il est puissamment bon marché et possède une capacité 5G.

Notre critique a été raisonnablement impressionné par cela, écrivant: «Si vous pouvez passer outre le fait que le Mi Mix 3 5G s’ouvre accidentellement et commence à faire des choses lorsque vous le sortez de votre poche de temps en temps, c’est un excellent téléphone et parmi les les options 5G les plus abordables du marché.

Quant aux mises en garde, ce produit vient de Chine continentale et prendra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.