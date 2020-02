Le smartphone Cosmo Communicator vous permet d’installer Linux avec Android

La manière dont le marché de la mobilité s’est développé a rendu très difficiles les systèmes d’exploitation alternatifs, car, contrairement au PC, les utilisateurs ne sont souvent pas autorisés à installer ce qu’ils veulent. Cela a rendu rare de voir sur un mobile les distributions Linux classiques qui sont relativement populaires sur PC, cependant, le fabricant Planet Computers a décidé de déplacer l’onglet afin que son smarpthone Cosmo Communicator peut exécuter un système GNU / Linux avec Android.

Ce mouvement n’est pas un geste pour bien paraître dans la galerie, mais répond plutôt au profil utilisateur habituel de Planet Computers, qui possède généralement des connaissances informatiques relativement avancées (c’est-à-dire qu’ils sont des utilisateurs avancés ou des utilisateurs avancés). . La fonctionnalité de double démarrage avec Android et Linux récemment ajoutée au Cosmo Communicator était quelque chose que le fabricant avait promis en son temps et a maintenant rempli. Maintenant Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent ajouter Linux et / ou TWRP avec Android et les faire fonctionner sur le même appareil.

Évidemment, ce processus nécessite de partitionner le stockage et de savoir comment fonctionne le menu de démarrage, mais une fois ces deux étapes maîtrisées, l’utilisateur aura la porte ouverte pour expérimenter avec d’autres systèmes qui lui donneront la possibilité d’utiliser d’autres interfaces et applications. Planet Computers a déclaré que les mises à jour Android OTA ne sont pas perdues lors de l’installation de Linux, donc les utilisateurs n’ont pas à craindre au début s’ils effectuent les étapes correctement.

Le micrologiciel et les instructions pour le double démarrage avec Android et Linux sont disponibles gratuitement. Plus concret, Planet Computers définit les étapes à suivre pour installer une Debian avec Plasma 5 dans le Cosmo Communicator. Debian est l’une des distributions Linux les plus traditionnelles et, selon les tests de Phoronix, l’une des meilleures, tandis que Plasma 5, développé par le projet KDE, est l’une des interfaces graphiques les plus populaires pour Linux et se distingue par son Grande optimisation et grande polyvalence.

Les instructions pour installer Linux avec Android sur le Cosmo Communicator ne sont pas simples pour un utilisateur ordinaire, bien que le fait que le smartphone dispose d’un clavier aide, par exemple, dans l’utilisation de la console, un outil qui est toujours très populaire parmi Les utilisateurs de Linux bien qu’il joue un rôle anecdotique pour les utilisations courantes.

Le Cosmo Communicator est un appareil qui a comme fonctionnalités de base un écran principal de 5,99 pouces qui fonctionne à une résolution de 2160 × 1080 pixels, un processeur MediaTek Helio P70, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne extensible via microSD, connecteur Prise 3,5 mm, un clavier physique et un appareil photo 24 mégapixels. Loin d’être un produit qui entend rivaliser avec les marques les plus connues du secteur, il est davantage orienté vers les utilisateurs avancés qui préfèrent avoir de la flexibilité et des fonctionnalités avancées.