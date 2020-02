Le smartphone de jeu Lenovo aura un SoC Snapdragon 865

Le jeu des smarpthones aux bénéfices très élevés est une terre qui existe, mais qui ne semble toujours pas installée sur le marché. ASUS, Xiaomi et Razer sont trois concurrents qui ont essayé dans le passé, et maintenant il est Lenovo qui annonce un Smartphone haut de gamme sous la marque Legion spécialement créé pour jouer des titres lourds.

Avec ce mouvement, qui n’est pas le premier fabriqué par le fabricant d’origine chinoise, Lenovo imite ce que divers concurrents ont fait en matière de protection des smartphones de jeu au sein de la marque orientée vers les ordinateurs portables et périphériques pour jouer. Au niveau des fonctionnalités, tout indique le smartphone de la Légion comprendra un SoC Qualcomm Snapdragon 865 et la prise en charge des réseaux 5G.

Le smartphone Lenovo Legion étant un produit conçu pour l’exécution de jeux vidéo lourds localement, son truc serait d’inclure 12 Go de RAM, tout comme des concurrents comme Black Shark 3. Cependant, cela pourrait entraîner des prix que très peu pourraient se permettre, de sorte qu’il ne serait pas exclu l’existence de variantes plus modestes qui pourraient avoir plus de sorties au niveau commercial.

D’autres fonctionnalités qu’il serait logique d’inclure sont le type de RAM LPDDR5 et un écran avec un taux de rafraîchissement élevé, mais tout cela n’est rien de plus que des hypothèses jusqu’à ce qu’au moins plus de données soient divulguées ou que Lenovo annonce officiellement le produit, bien qu’il Il s’attend à ce que le smartphone soit lancé cette année.

Les smartphones de jeu sont-ils morts avant de se consolider en tant que marché de niche?

Les jeux smarpthones sont spécialement conçus pour l’exécution de jeux vidéo en local, mais pour le moment ils doivent rivaliser avec l’expansion des plates-formes et d’autres possibilités de pouvoir jouer via le streaming.

Le projet xCloud, Google Stadia, GeForce Now et Steam Link, sous différents angles, aident l’utilisateur à jouer à des jeux «lourds» de nouvelle génération sur mobile sans avoir un smartphone haut de gamme entre les mains.

Bien que peu à peu, des jeux ayant un profil plus hardcore aient été intégrés dans les catalogues d’Android et iOS, ces types de développements peuvent ne pas avoir de sens dans un avenir pas trop lointain, laissant les smartphones de jeu dans le no man’s land.