Le smartphone de nos rêves est presque là, mais nous ne pouvons toujours pas l’avoir – .

Sans l’épidémie de coronavirus, nous aurions vu l’Apex 2020 au MWC de Barcelone, en Espagne, mais le fabricant chinois de smartphones a dû dévoiler le téléphone via un communiqué de presse qui ne lui rend pas justice. C’est parce que l’Apex 2020 sonne comme un vaporware en ce moment, compte tenu de certaines de ses fonctionnalités étranges. Et, à bien des égards, c’est ce que c’est vraiment, car ce téléphone ne sera pas disponible à la vente. Le smartphone de nos rêves se sent plus proche que jamais, mais nous ne pouvons toujours pas l’avoir, et c’est parce que plusieurs des technologies nécessaires pour y arriver n’ont pas mûri. Mais l’Apex 2020 n’est pas seulement un joli téléphone conceptuel conçu par un concepteur, puis a noté des spécifications et des fonctionnalités époustouflantes à côté des rendus numériques dans un clip YouTube. Vivo utilise la série Apex depuis quelques années pour faire la démonstration de ses dernières innovations, y compris des idées plus sauvages. Ensuite, certaines de ces inventions ont fait partie des futurs téléphones Vivo, ce qui se produira probablement avec certaines des incroyables fonctionnalités Apex 2020 dont Vivo fait la publicité.

Les spécifications de l’Apex 2020 n’ont vraiment pas d’importance. Il s’agit d’un produit phare Android 2020, ce qui signifie qu’il recevra une puce Snapdragon 865 avec prise en charge 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est vraiment ce que vous retirez de chaque appareil Android haut de gamme cette année.

Mais l’Apex 2020 possède trois fonctionnalités innovantes, dont la conception, la technologie de la caméra arrière et la recharge sans fil à haute vitesse.

Source de l’image: Vivo

Le téléphone dispose d’un écran Full HD de 6,45 pouces qui se courbe autour des bords à 120 degrés pour former un affichage en cascade prononcé. Ces bords sont plus courbes que sur tous les autres téléphones – et c’est une direction de conception passionnante étant donné que Samsung vient de nous dire que les courbes ne sont plus une chose sur ses smartphones.

Mis à part les courbes, qui viennent avec des boutons intégrés, l’écran intègre également une caméra selfie de 16 mégapixels à l’écran, qui est le genre de fonctionnalité qui éliminerait l’encoche, la conception de perforation et la caméra coulissante. Vivo dit que l’innovation dans la disposition des pixels de l’écran et la conception des circuits lui a permis d’augmenter la transmission de la lumière de l’écran jusqu’à six fois. À l’aide d’algorithmes, le téléphone peut réduire les interférences optiques, la diffraction et les flashs parasites qui peuvent avoir un impact sur les photos de selfie. Vivo n’est pas la première entreprise à faire une démonstration de la technologie. Son frère Oppo l’a montré l’année dernière, mais la technologie n’est pas prête pour la consommation de masse.

Source de l’image: Vivo

La caméra principale du Vivo est livrée avec les plus grandes améliorations de caméra que nous ayons vues sur un téléphone depuis des années. Le combiné comprend une caméra à zoom optique continu qui peut fournir un zoom optique entre 5x et 7,5x sans avoir besoin d’un algorithme informatique pour trier les images et produire les images zoomées finalisées. La caméra zoom utilise un design périscope, comprenant une combinaison de «lentilles à 4 groupes», comprenant deux groupes fixes d’objectifs et deux objectifs mobiles.

La caméra a une deuxième fonctionnalité intéressante, et c’est une structure de type cardan qui peut améliorer la stabilisation optique de l’image bien au-delà de ce que la technologie OIS actuelle peut faire, selon Vivo. Cette fonctionnalité éliminerait le besoin d’utiliser un véritable cardan pour augmenter la stabilité et éliminer les tremblements pendant les sessions photo et vidéo étendues.

Source de l’image: Vivo

Enfin, l’Apex 2020 propose une autre fonctionnalité qu’aucun autre téléphone n’a, et c’est la charge sans fil ultra-rapide. Vivo l’appelle Wireless Super FlashCharge, qui prend en charge des vitesses allant jusqu’à 60 W. C’est là que les choses deviennent un peu étranges, car Vivo dit que la technologie n’a besoin que de 20 minutes pour recharger une batterie de 2000 mAh. C’est une excellente statistique. Mais combien de temps faut-il pour recharger un téléphone comme l’Apex? Et quelle est la taille de la batterie du combiné concept?

Vivo a prouvé au cours des années précédentes qu’une partie de la technologie Apex présentée au début de l’année en fera des combinés commerciaux lancés au cours de la même année. De toutes les fonctionnalités uniques d’Apex 2020, l’affichage en cascade et le module de caméra de type cardan orienté vers l’arrière semblent être le genre d’innovations révolutionnaires qui pourraient en faire un appareil Nex 2020. La charge sans fil ultra-rapide et la caméra intégrée à l’écran peuvent ne pas être tout à fait prêtes pour la consommation de masse.

Pourtant, l’Apex 2020, avec sa conception sans bouton et sans port, pourrait nous rapprocher de la conception du téléphone de nos rêves de quelques années par rapport à l’Apex 2019 de l’année dernière.

Source de l’image: Vivo

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.