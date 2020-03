Le smartphone Lenovo Legion nous apprend tout

Grâce à une série de rendus filtrés, nous avons pu connaître le design et certaines des touches les plus importantes du Lenovo Legion, un smartphone pour les jeux Avec lequel le géant chinois espère réussir à amener sa marque bien connue dans le secteur des appareils mobiles spécialisés dans les jeux.

Nous commençons par parler de design. Nous avons une ligne agressive avec des touches angulaires qui lui donne une apparence assez attrayante, bien qu’à mon avis le plus frappant soit la combinaison de zones de couleur unie, rouge ou noir, avec des sections transparentes qui montrent certains des composants de ce smartphone.

Sur le devant, nous avons une finition tout écran qui présente, cependant, bords considérables pour ces temps. J’imagine que la société chinoise aura choisi cette conception pour la Lenovo Legion pour des raisons structurelles, mais en tout cas je pense qu’elle a une petite marge d’amélioration.

Si vous regardez à l’arrière, nous voyons que le “Y” qui se forme au centre de la Lenovo Legion sera rétro-éclairé en rouge, un détail fin, car c’est une couleur agressive qui dénote “performance” et “puissance”, et qui s’intègre parfaitement à la fois à la ligne du terminal et à ses finitions en général.

Spécifications possibles de Lenovo Legion

En ce qui concerne les spécifications, je tiens à préciser, tout d’abord, que même si nous voyons une référence au Snapdragon 855, Lenovo lui-même a confirmé la présence d’un Snapdragon 865 SoCCes images peuvent donc avoir un certain âge. Dans l’ensemble, nous ne pensons pas que la conception finale changera trop.

Comme nous l’avons dit, le cœur de la Lenovo Legion sera un Snapdragon 865 SoC, qui sera soutenu par un système de refroidissement actif, un fan, comme on le voit sur l’image. Cela lui permettra de fonctionner plus longtemps à hautes fréquences et d’offrir des performances plus élevées, du moins en théorie.

Sa batterie sera de 5050 mAh, il aura un support de recharge rapide et il aura un écran de haute qualité avec un taux de rafraîchissement de 120 ou 144 Hz. On dit qu’il utilisera la mémoire LPDDR5 et le stockage UFS 3.1 pour offrir les meilleures performances possibles sur tous les fronts, mais nous n’avons pas de détails sur la quantité des deux éléments. Dans l’ensemble, cela viendra très probablement avec 12 Go et 128 Go-256 Go, respectivement.

Son prix de vente reste un mystère, mais Lenovo nous a habitués à fabriquer et commercialiser des produits avec bon rapport qualité prix, et ce smartphone ne devrait pas faire exception.