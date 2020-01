le smartphone qui arriverait à côté du Pocophone F2

Il Pocophone X2 Il pourrait être l’un des prochains smartphones à arriver sur le marché par la firme asiatique, qui a annoncé vendredi son indépendance vis-à-vis de Xiaomi, de la même manière que Redmi l’a fait par le passé.

Ceci est indiqué par de nouveaux enregistrements dans l’outil d’analyse Geekbench 5 populaire, où le nom est affiché Xiaomi POCO X2 comme identifiant d’un appareil qui a réussi ses tests le 14 janvier. Cela s’ajoute aux informations récentes qui indiquaient que la société de technologie avait enregistré un nouveau terminal nommé POCO F2, appelé à succéder au seul appareil que la société a commercialisé jusqu’à présent, le Pocophone F1.

8 Go de RAM et Android 10

Avec tous ces mouvements qui ont lieu au début de l’année, il semble clair que nous pouvons nous attendre à un 2020 avec des surprises d’une marque qui, rappelons-le, en 2019 est restée complètement silencieuse. Pour compenser et compte tenu des données précitées, pourrait revenir deux fois dans ce cours.

Selon Gizchina, les données obtenues à partir de l’analyse montrent un terminal qui équiperait un RAM de 8 Go et qui aurait Android 10 courir à l’intérieur. Bien que ce ne soit pas trop, les performances et leurs spécifications sont comparables à celles du Redmi K30, annoncé en décembre dernier, ce qui permet de déduire qu’il pourrait également disposer du processeur Qualcomm Snapdragon 730G.

Il est encore trop tôt pour conclure à quoi ressemblera le terminal précité, s’il viendra de la main du Pocophone F2 ou le fera à la place de cela, par exemple. La seule chose qui est claire, c’est que POCO est définitivement revenu.

