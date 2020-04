Le Sony Xperia L4 débarque officiellement en Europe: spécifications et prix

En février dernier, la société japonaise Sony a officiellement annoncé un nouveau smartphone de milieu de gamme appelé Sony Xperia L4. Au cours des dernières heures, ce nouvel appareil milieu de gamme est officiellement arrivé sur le marché européen.

Le Sony Xperia L4 est officiel en Europe pour 199 €

Avec ce nouveau smartphone milieu de gamme Sony il entend s’attaquer à la concurrence dans le secteur également dans cette fourchette de prix. Ce smartphone est en effet distribué en Europe au prix de 199 € seulement et offre toujours de bonnes spécifications techniques. On trouve en effet un Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,2 pouces au format 21: 9 et avec une résolution de 720 x 1680 pixels. Au centre du panneau, il y a une encoche centrale qui abrite une caméra frontale pour des selfies de 8 mégapixels.

Sous le corps bat le processeur MediaTek Helio P22 accompagné de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible via une carte microSD. Au dos, cependant, il y a des maîtres trois caméras arrière placé aux feux de circulation sur le corps. Plus précisément, nous avons ici un capteur primaire de 13 mégapixels qui est accompagné d’un capteur grand angle de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La version du logiciel est étrangement encore Android 9 Pie, alors que nous avons alors une batterie de 3580 mAh.

Tarifs et disponibilités

Comme mentionné précédemment, le nouveau milieu de gamme Sony Xperia L4 est déjà disponible à l’achat pour le marché européen à un prix égal à 199 €. Quant aux couleurs disponibles, il y a les couleurs noir et coloration bleu.