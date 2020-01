le souci de confidentialité serait une cause profonde

23andMe, la société qui propose des services de test ADN pour découvrir des ancêtres, a annoncé licenciement de 100 employés, ce qui représente 14% de ses effectifs. Selon CNBC, parmi les personnes concernées figurent des membres de la division des opérations, qui est responsable de la croissance de l’entreprise. Bien sûr, d’autres équipes ont également subi le départ de certains membres.

Anne Wojcicki, sa PDG, s’est déclarée surprise par le tournant de l’activité de diagnostic génétique, alors que les ventes sur ce marché continuent de baisser. La directive indique que L’une des causes pourrait être la préoccupation du public concernant la confidentialité de vos données personnelles. Et c’est qu’il y a de plus en plus de méfiance pour transférer des informations aussi sensibles, principalement celles de nature médicale.

La préoccupation des consommateurs a en effet amené 23andMe à embaucher un nouveau responsable de la sécurité. Wojcicki souligne que la confidentialité est la plus importante, non seulement pour ses clients, mais aussi pour l’équipe de direction de l’entreprise. “Je pense que le monde de la technologie a besoin d’une meilleure communication des normes de confidentialité pour instaurer la confiance. Je veux participer.”

Les consommateurs sont sceptiques quant aux bonnes pratiques de confidentialité présumées

En 2018, diverses sociétés de diagnostic génétique, dont 23andMe, ont conclu un accord pour ne pas partager de données sans le consentement de l’utilisateur. Malgré l’initiative, le public reste sceptique quant aux «bonnes intentions» des entreprises. Sans aucun doute, les scandales constants liés à la vie privée ont poussé les gens à réfléchir à deux fois sur les données qu’ils partagent.

Malgré la situation compliquée23, et prévoit que ils se préparent à faire face aux nouveaux défis du marché. Par exemple, ils se concentreront désormais sur le renforcement de l’activité directe avec le consommateur final, tandis que les études cliniques ne seront plus une priorité pour accorder plus d’attention aux autres produits. **

