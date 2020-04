Le spectacle Cassian Andor Star Wars sur Disney Plus semble soudainement beaucoup plus excitant

Plus d’un an après son annonce, nous en avons enfin appris davantage sur la série Star Wars sur Disney Plus, qui se concentre sur le personnage de Rogue One, Cassian Andor. Il se déroule cinq ans avant Rogue One (et donc A New Hope), et il mettra en vedette le chef de longue date de la rébellion Mon Mothma dans son casting de soutien.

Le réalisateur de Michael Clayton, Tony Gilroy, qui a joué un rôle clé dans le développement de Rogue One, agira en tant que showrunner et direct de la série. L’équipe de rédaction de ce spectacle regorge de grands talents, dont le frère de Gilroy, Dan (Nightcrawler), le créateur de House of Cards Beau Willimon et Stephen Schiff, qui ont travaillé sur la célèbre série FX The Americans. En fait, la liste des écrivains ici est si forte, qu’ils nous rendent extrêmement optimistes quant au produit final.

Lucasfilm a également confirmé la distribution d’ensemble du spectacle. Stellan Skarsgaard, Denise Gough et Kyle Soller feront tous partie de l’émission. Geneviève O’Reilly reprend son rôle de Mon Mothma, après avoir joué le rôle à la fois dans Revenge of the Sith (quoique brièvement) et Rogue One.

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour la série, mais à la fin de 2021 ou 2022, ce serait notre prédiction. Avec le spin-off Obi-Wan, plus de saisons de The Mandalorian et une nouvelle série du co-créateur de Russian Doll en préparation, Disney Plus devrait être à la hauteur de la nouvelle série Star Wars dans quelques années.

Pourquoi ce spin-off est-il excitant?

Il est logique que Lucasfilm souhaite que Gilroy ouvre la voie dans ce nouveau spin-off. Rogue One est devenu tristement célèbre pour savoir à quel point il a changé avant sa sortie, Gilroy travaillant sur les reprises du film après la coupure du réalisateur. En 2018, Gilroy a décrit le film comme “juste dans des ennuis tellement terribles, terribles que tout ce que vous pouvez faire est d’améliorer leur position”.

En fin de compte, le film a été un succès critique et commercial. En fait, certaines personnes pensent que Rogue One est le plus grand film de Star Wars – peut-être une exagération, mais quoi que vous en pensiez, Rogue One a probablement la meilleure bataille spatiale de la série en dehors de la tranchée Death Star.

Nous ne sommes pas totalement convaincus que Cassian Andor est le choix le plus excitant pour un spin-off. Comme tous les personnages de Rogue One, il est un peu une ardoise vierge, initialement décrit comme un dur à cuire prêt à tuer ses propres alliés en cas de besoin, mais ne se développant jamais vraiment au-delà de cela dans le reste du film. Pourtant, le talent dans les coulisses ici est extrêmement impressionnant. Nous avons hâte d’en voir plus dès les premiers jours de la rébellion.