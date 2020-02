Le spectacle Loki de Marvel incarne Owen Wilson – Rapport

Loki est l’une des nombreuses émissions Marvel réalisées pour le service de streaming Disney +, avec Tom Hiddleston prêt à reprendre son rôle de MCU en tant que demi-frère méchant de Thor. Il a maintenant été rapporté qu’Owen Wilson avait rejoint le casting.

Tel que rapporté d’abord par Comicbook.com et confirmé par Variety, Wilson jouera un “rôle majeur” dans l’émission. Bien qu’aucun autre détail ne soit disponible, Wilson est surtout connu pour ses rôles comiques dans des films tels que The Wedding Crashers, Zoolander, The Royal Tenenbaums et The Night at the Museum. Ce sera sa première apparition dans un film ou une émission de super-héros.

Wilson n’est que le troisième acteur à être signalé depuis la première annonce de Loki en 2018. En novembre de l’année dernière, la star d’hier Sophia Di Martino a été castée dans la série dans un rôle inconnu. Le showrunner de Loki est Kate Herron (éducation sexuelle), et Michael Waldron de Rick et Morty est l’un des écrivains. La série devrait sortir à Disney + au printemps 2021, et Hiddelston avait précédemment révélé qu’elle durerait “six heures”.

D’autres spectacles Disney + Marvel en cours incluent WandaVision, She-Hulk et Falcon and Winter Soldier. WandaVision se concentrera sur Vision et Wanda Maximoff, et dans une récente interview, la star Paul Bettany a décrit la série comme “f *** ing bonkers”. WandaVision et Falcon et Winter Soldier devraient frapper Disney + cette année.

Quant au MCU sur grand écran, Black Widow sort en mai. Découvrez la dernière bande-annonce et notre guide de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Black Widow.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.

