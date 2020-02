Le spin-off de «Crossy Road» est désormais disponible exclusivement via Apple Arcade

Comme prévu, le spin-off du jeu mobile à succès Crossy Road est désormais disponible exclusivement via Apple Arcade. Surnommé Crossy Road Castle, c’est un tout nouveau jeu de coureur sans fin de Hipster Whale, tel que repéré pour la première fois par The Verge.

Crossy Road a toujours été l’un des jeux les plus populaires sur iPhone, iPad et Apple TV. Il a été lancé en 2014 et a gagné en popularité pour ses graphismes et son gameplay de type Frogger. Un spin-off était très attendu, et maintenant il est enfin disponible pour les utilisateurs d’Apple.

Crossy Road Castle a été annoncé pour la première fois pour Apple Arcade en octobre. Il s’agit d’un suivi clair du Cross Road d’origine, mais avec des rebondissements et des défis supplémentaires. Voici les points forts du jeu, par le studio Hipster Whale:

Jouez ensemble: Conçu pour le chaos de plateformes d’arcade coopératives. Vous pouvez également jouer en solo, mais tout est plus amusant avec des amis, non?

Connectez-vous facilement: connectez tous les joueurs sur un seul appareil avec des contrôleurs de jeu, ou connectez-vous ensemble sur plusieurs appareils (ou tout mélange qui vous convient).

Collectionnez tout: déverrouillez Crossy Chicken et ses amis. Habillez-vous avec des chapeaux stupides.

Trouvez de nouvelles choses: avec les niveaux et les variations générés de manière procédurale, votre tour de tour sera différente à chaque fois!

Vaincre un aigle en colère surdimensionné: pourquoi est-il si en colère?!

Jouer hors ligne: pas d’Internet? Pas de soucis. Hors ligne entièrement agréable.

Notamment, Crossy Road Castle étant disponible exclusivement via Apple Arcade signifie deux choses: vous pouvez y jouer sur votre Mac, mais il ne vient pas sur Android. Le titre original de Crossy Road était disponible sur Android, mais ces utilisateurs manqueront le spin-off de cette année. Pendant ce temps, le jeu original de Crossy Road n’était pas disponible sur Mac, mais la sortie de cette année l’est.

Apple Arcade est un abonnement de 4,99 $ par mois, mais avec un essai gratuit d’un mois. En plus de Crossy Road Castle, vous avez accès à plus de 100 titres qui peuvent tous être lus sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Si vous êtes abonné à Apple Arcade, vous pouvez télécharger Crossy Road Castle pour Mac et iPhone et iPad maintenant.

