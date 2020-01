Le spin-off de Madrona Venture Labs Uplevel lève 7,5 millions de dollars pour mesurer la productivité des équipes d’ingénierie – .

Les co-fondateurs d’Uplevel David Youssefnia, Joe Levy, Ravs Kaur et Dave Matthews, (Uplevel Photo)

Une nouvelle startup a émergé du mode furtif armé d’un financement de démarrage de 7,5 millions de dollars pour perturber ce qu’elle appelle le «statu quo de l’ingénieur logiciel», en donnant aux dirigeants des outils pour mesurer la productivité et le bonheur de leurs écuries de développeurs.

La startup Uplevel de Seattle a été fondée par un psychologue organisationnel et un groupe de cadres technologiques partageant l’ADN de Microsoft. Une entrée de hackathon en 2017 développée par Dave Matthews, alors chef de produit senior chez Hulu, a donné l’impulsion à l’entreprise. Matthews, qui a passé 10 ans chez Microsoft de 2001 à 2011, et le psychologue et entrepreneur David Youssefnia ont apporté l’idée au studio de démarrage Madrona Venture Labs pour l’incuber.

Le PDG Joe Levy, ancien directeur du marketing de programme chez Microsoft, qui a ensuite occupé des postes de direction chez Zettics et Rubica, s’est joint plus tard. Ravs Kaur, chef du développement, en a fait un chef de file chevronné de l’ingénierie qui a passé près de 6 ans chez Tableau Software et une décennie chez Microsoft. Ils étaient intrigués par l’argument de l’entreprise selon lequel les chefs d’ingénierie avaient besoin de meilleures données pour analyser leur environnement de travail.

“Je n’ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit d’autre dans ma vie qu’il y a un très gros problème ici”, a déclaré Levy. «La douleur (les chefs de file de l’ingénierie) qui ressentent le fait de garder leurs employés productifs, engagés et heureux au travail est palpable.»

Un exemple de graphique d’Uplevel montrant comment les ingénieurs passent leur temps. (Photo de haut niveau)

Certains investisseurs de premier plan ont également pris note, avec Norwest Venture Partners, Madrona Venture Group et Voyager Capital participant au tour de table de la société.

La technologie d’Uplevel analyse une variété de canaux, notamment des plates-formes de messagerie comme Slack, des outils de collaboration comme Jira, des référentiels de code comme GitHub et des calendriers pour analyser la façon dont les ingénieurs passent leur temps. La plate-forme fournit des informations permettant d’analyser si les ingénieurs sont bloqués dans trop de réunions, assignés à trop de tâches à la fois ou n’ont pas assez de temps de concentration.

Levy a déclaré que d’autres parties d’une organisation, telles que les ventes et le marketing, disposent de nombreux outils pour faire des arguments basés sur les données sur les besoins de l’équipe. Les équipes d’ingénieurs, a-t-il dit, sont souvent obligées de s’appuyer sur l’intuition et les enquêtes.

“Ils ont vraiment souffert d’un manque d’outils excellents pour prévoir avec précision et bien faire leur travail”, a déclaré Levy à propos des leaders de l’ingénierie.

L’équipe d’Uplevel. (Photo de haut niveau)

Jusqu’à présent, Uplevel compte 10 entreprises comprenant plus de 4000 ingénieurs sur sa plate-forme, dont le géant de l’automatisation de la taxe de vente Avalara, la société de marketing numérique RedVentures et le marqueur de logiciel d’application cloud D2iQ. L’entreprise compte 16 employés et embauche plusieurs autres postes.

Il existe de nombreux outils pour mesurer la productivité en termes de lignes de code écrites ou de nombre de tickets complétés, dit Levy. Mais il fait valoir qu’il n’existe pas de solution globale permettant de mesurer l’ensemble de la productivité des ingénieurs et de déterminer si leur environnement favorise leur meilleur travail.

“Personne ne met tout cela ensemble avec un accent profond sur ce type de public, ce qui signifie ce qui est une habitude saine pour un ingénieur”, a déclaré Levy.