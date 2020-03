Le SSD inhabituel de 825 Go de la PS5 est un compromis ennuyeux – .

La PlayStation 5 comportera un SSD 825 Go inhabituel, ce qui est un compromis ennuyeux entre les performances, la capacité et le prix.

Sony a déclaré lors de son événement matériel PS5 terne que le lecteur personnalisé de 825 Go s’intègre bien avec le matériel et est suffisant pour satisfaire les besoins de stockage des joueurs.

Sony a également déclaré qu’il devait tenir compte des coûts lors du développement du SSD PS5, mais n’a pas révélé le prix de la console.

C’est finalement arrivé, amis PlayStation, Sony a révélé de nouveaux détails sur la PS5 lors d’une présentation préenregistrée en streaming qui aurait dû se produire au GDC, désormais annulé. “The Road to PS5” était un clip de 52 minutes dans lequel Mark Cerny de Sony nous a plongé dans le matériel PlayStation 5, qui s’est avéré être un faux pas marketing colossal pour la société. C’est une chose de cibler les développeurs avec ce type d’événement en ligne uniquement. Mais c’est vraiment trop profond pour les acheteurs potentiels de la console qui ne sont pas intéressés par tout le jargon technique et comment tout fonctionne. La réaction des fans a été absolument brutale, le clip ayant actuellement un ratio de j’aime / détestant de près de 2: 1, soit 219K à 89K pour quiconque garde des scores à la maison.

Cela dit, Sony a révélé l’ensemble complet des spécifications de la prochaine PS5, et il s’avère que certaines des fuites des derniers mois étaient justes. Sur le papier, la nouvelle Xbox Series X affiche de meilleures performances CPU et GPU que la PS5, mais la nouvelle PlayStation dispose d’un disque SSD personnalisé deux fois plus rapide que la Xbox. Malheureusement, le SSD PS5 a une capacité étrange, à 825 Go, qui hurle de compromis.

Avant même d’apprendre les spécifications des deux consoles, nous savions qu’elles disposeront toutes deux de disques SSD personnalisés qui seront plus rapides que ceux actuellement disponibles sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Nous vous avons également dit que la capacité SSD sera une caractéristique cruciale lorsqu’il s’agira de définir le prix de chaque console. Et c’est pourquoi le SSD inhabituel de 825 Go de la PS5 semble être un compromis massif entre performances, capacité et prix.

Sur scène, Cerny a expliqué la ligne de pensée qui a conduit à la création de cette capacité personnalisée. Sony souhaite que les jeux puissent charger instantanément plusieurs éléments du jeu en même temps. L’exécuteur a donné un exemple où un joueur atteindrait un nouvel emplacement, et le jeu devrait charger quelques gigaoctets de texture, tout en chargeant les derniers mots d’un ennemi qui vient de mourir à l’écran.

«Pour atteindre notre objectif de bande passante de 5 gigaoctets par seconde, nous nous sommes retrouvés avec une interface à 12 canaux», a-t-il expliqué. “Huit chaînes ne suffiraient pas. La bande passante que nous avons obtenue est en fait de cinq gigaoctets et demi par seconde », a-t-il ajouté. Et puis vint la partie inattendue. “Avec une interface à 12 canaux, la taille la plus naturelle qui émerge pour un SSD est de 825 Go”, a déclaré Cerny, dans ce qui semblait être le début d’une excuse.

Il a également confirmé que, s’il est «tentant» d’ajouter plus de flash, cela «n’est certainement pas bon marché, et nous avons la responsabilité envers notre public de joueurs d’être rentable en ce qui concerne ce que nous mettons dans la console.»

Cerny a ajouté que Sony a analysé les modes de jeu d’un large éventail de joueurs et a examiné ce qu’ils jouaient au cours d’un week-end, d’une semaine ou d’un mois et si cet ensemble de jeux pouvait tenir sur le SSD. Ils ont établi que «la friction causée par les téléchargements réinstallés ou lus serait assez faible», ils ont donc verrouillé la capacité de 825 Go.

La plupart des gens qui achètent une nouvelle console cette année, ne se soucieront absolument pas des priorités en ce qui concerne le chargement des données dans un jeu, des canaux ou que la taille naturelle du SSD est de 825 Go. Ils verront 825 Go de SSD sur la PS5 et 1 To sur la série X. Et si les deux consoles ont le même prix, cela pourrait s’avérer être un énorme problème pour Sony.

Comme la série X, cependant, la PS5 prend en charge les deux mêmes types de mises à niveau de stockage, y compris un emplacement pouvant accueillir un SSD rapide comme celui à l’intérieur de la console et des disques externes réguliers. Cependant, c’est toujours la série X qui sort vainqueur, mais c’est une histoire pour une autre époque.

