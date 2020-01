Le SSD portable Samsung T7 Touch devient plus rapide et plus sécurisé avec le scanner d’empreintes digitales

La série T de SSD externes de Samsung s’est fait un nom grâce à sa conception compacte et compacte et à son interface USB-C. Le T5 de dernière génération n’était pas le SSD le plus rapide avec des vitesses de transfert atteignant 540 Mo / s, mais son ensemble global plutôt intransigeant a reçu l’approbation générale. Son suivi, le T7 Touch, a fait ses débuts au CES de cette année, doté d’un lecteur d’empreintes digitales sophistiqué pour une sécurité matérielle et, bien sûr, des taux de transfert plus rapides.

L’idée derrière la sécurité basée sur les empreintes digitales est de rendre le déverrouillage du SSD sans friction et d’ajouter une autre couche de sécurité sur la protection de base par mot de passe pour éviter efficacement le déchiffrement des fichiers à distance. Un voyant LED fait sonner le scanner pour indiquer le transfert ou l’état de veille du lecteur. Samsung affirme que le lecteur peut atteindre des vitesses de plus de 1 000 Mo / s pour la lecture et l’écriture via la norme USB 3.2 Gen 2 (pas de Thunderbolt 3, désolé). Il est fourni avec des câbles USB Type-C-à-C et USB Type-C-A qui prennent en charge les taux de transmission les plus rapides.

Le T7 Touch revêtu de métal offre 500 Go de stockage de base, supprimant la capacité d’entrée de gamme de 250 Go, avec deux options supplémentaires de 1 To et 2 To. Si vous voulez un stockage externe sans fioritures sans le lecteur d’empreintes digitales, Samsung apportera bientôt la variante T7 pour répondre à vos besoins. Il empruntera tout du modèle Touch, à l’exception du scanner biométrique.

Vous pourrez choisir le T7 Touch dans l’un des 30 pays où il commencera à être expédié au cours de ce mois, et d’autres marchés devraient bientôt rejoindre. Cela coûtera 130 $ (PDSF) pour le stockage de base de 500 Go, tandis que les variantes 1 To et 2 To coûteront respectivement 230 $ et 400 $. Le non-Touch T7 devrait être mis en vente au cours du deuxième trimestre 2020, probablement à un prix inférieur, compte tenu de l’absence d’une fonctionnalité importante. Vous bénéficierez de trois ans de garantie de marque avec l’un ou l’autre modèle.