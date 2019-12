Le Starliner de Boeing revient sur Terre après un pépin empêchant le rendez-vous avec la station spatiale – .

La semaine dernière devait marquer une étape importante pour le programme Commercial Crew de la NASA. Le Starliner très en vogue de Boeing était censé se rendre à la Station spatiale internationale après son lancement en Floride. La capsule, qui était non vissée mais comprenait un membre d'équipage «factice», a subi ce qui est décrit comme un problème lié à son minuteur de mission.

L'erreur a finalement empêché le vaisseau spatial de terminer son voyage vers la station spatiale et, alors que la NASA et Boeing font de leur mieux pour mettre des visages heureux et déclarer la mission un «succès», c'était finalement assez décevant. Une petite doublure argentée dans tout cela est qu'après avoir terminé quelques orbites de la Terre, Starliner a réussi à atterrir à White Sands, au Nouveau-Mexique, collant un arc brillant lors d'un voyage largement insatisfaisant.

Comme l'expliquaient la NASA et Boeing lors d'une conférence de presse conjointe peu de temps après le lancement de Starliner la semaine dernière, la minuterie automatisée du vaisseau spatial n'était pas synchronisée avec la mission elle-même. Sur la base de sa propre minuterie interne, la capsule pensait qu'elle était à un stade différent de sa mission qu'elle ne l'était réellement. Cela a fait que Starliner a brûlé plus de carburant qu'il ne devait et, lorsque le moment est venu d'exécuter la combustion qui aurait envoyé Starliner sur le chemin de la station spatiale, il n'avait tout simplement pas les ressources disponibles.

On ne sait pas exactement comment la minuterie est désynchronisée, mais la NASA et Boeing sont sûrement impatients d'apprendre comment un tel problème a pu se produire. Au cours de la conférence de presse après le lancement, l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, n'a pas tardé à souligner les nombreuses choses qui se sont bien déroulées avec la mission, tout en notant que si des membres d'équipage humains avaient été à bord du vaisseau spatial, ils auraient pu corriger l'erreur en peu de temps. et la mission auprès de l'ISS aurait été récupérable.

Il est vrai que ce vol d'essai de Starliner a été un succès de plusieurs manières, mais il est indéniable que le problème a été une grande déception pour la NASA. L'agence spatiale a désespérément besoin d'un moyen d'envoyer ses propres astronautes à l'ISS sans acheter de sièges sur des fusées russes, et les programmes d'équipages commerciaux de SpaceX et Boeing ont connu d'innombrables retards. C'est, malheureusement, un autre revers.

Le vaisseau spatial Boeing CST-100 Starliner est vu après son atterrissage à White Sands, au Nouveau-Mexique, le dimanche 22 décembre 2019. L'atterrissage complète un test de vol orbital abrégé pour l'entreprise qui répond toujours à plusieurs objectifs de mission pour le programme d'équipage commercial de la NASA. Le vaisseau spatial Starliner a été lancé sur une fusée Atlas V de United Launch Alliance à 6 h 36 le vendredi 20 décembre à partir du complexe de lancement spatial 41 à la station de l'Air Force de Cap Canaveral en Floride. Crédit photo: (NASA / Bill Ingalls) Source de l'image: NASA / Bill Ingalls

. (tagsToTranslate) boeing starliner (t) iss (t) nasa (t) space