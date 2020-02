Le stock le plus populaire parmi les milléniaux: AAPL

AAPL est l’action la plus populaire parmi les milléniaux, selon une analyse récente de près des trois quarts de million de portefeuilles d’investissement. Les machines à sous # 2 et # 3 ont été prises respectivement par Amazon et Tesla…

Rapports de TNW.

L’analyse récente d’Apex Clearing sur 734 000 portefeuilles présente les 100 actions les plus populaires auprès des investisseurs américains âgés en moyenne de 31 ans.

Comme on pouvait s’y attendre, FAANG est incroyablement populaire auprès de la population démophile. Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google figurent tous dans le top 15 – Apple est en tête avec 13,5% des avoirs moyens des investisseurs […]

Apex Clearing a noté que les jeunes investisseurs soutenaient de plus en plus les jeunes entreprises, avec plus de 30 dans le top 100 des marchés publics ouverts au cours de la dernière décennie, tels que Tesla, Alibaba, Shopify […]

La génération Y est beaucoup plus investie dans ces entreprises pionnières que les baby-boomers ou la génération silencieuse, a déclaré Apex Clearing.

L’année dernière, AAPL a réalisé sa meilleure performance depuis 2019. Le premier jour de négociation de 2020 a vu sa capitalisation boursière atteindre 1,33 milliard de dollars, plaçant la société au tiers du chemin vers son deuxième billion de dollars.

Les bénéfices record du trimestre des fêtes ont encore stimulé les attentes de ce qui devrait être une année exceptionnelle pour Apple grâce à la demande probable pour ses premiers iPhones 5G. La société semble également avoir trouvé l’équilibre parfait entre prix haut de gamme et prix d’entrée de gamme.

Apple a désormais une voie de plus en plus abordable pour acheter un tout nouveau produit (pas une génération plus ancienne), tout en offrant en même temps des options toujours plus chères.

C’est cette approche à deux volets qui, je pense, s’est avérée si fructueuse et qui explique le bénéfice record d’Apple.

Les analystes ont été sans surprise impressionnés par le dernier rapport sur les résultats, beaucoup d’entre eux ayant augmenté leurs prix cibles pour l’action. Il semble probable que l’AAPL restera le stock le plus populaire pour beaucoup pendant un certain temps.

