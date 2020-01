Le streaming sur console Xbox vous permet de jouer à n’importe quel jeu Xbox One sur votre appareil Android (mise à jour: extension mondiale)

Si vous êtes un Xbox Insider dans les anneaux Alpha et Alpha Skip-Ahead aux États-Unis et au Royaume-Uni, vous pouvez maintenant commencer à tester le service de streaming sur console Xbox de Microsoft, qui diffuse n’importe quel jeu Xbox One sur un appareil Android. Les conditions préalables pour le service sont un peu restrictives, mais le fait de suivre les étapes vous permettra de mettre en place un gameplay Gear 5 pendant votre travail ou votre trajet scolaire.

Le service de diffusion en continu sur console Xbox ne doit pas être confondu avec les deux autres initiatives de diffusion en continu de Microsoft: le service de diffusion en continu xCloud qui s’exécute sur le cloud computing et est similaire à Stadia de Google, et l’application Xbox Console Companion pour les appareils Windows 10 qui permet la diffusion en continu de jeux Xbox sur un PC Windows 10.

La Xbox Console Streaming est une réponse au PS4 Remote Play, qui est l’implémentation de Sony pour diffuser des jeux PS4 sur un appareil Android. Pour commencer avec le streaming sur console Xbox, voici les conditions préalables:

Soyez un Xbox Insider aux États-Unis ou au Royaume-Uni avec une console inscrite aux anneaux Alpha ou Alpha-Skip-Ahead.

Jeux Xbox One que vous possédez et que vous avez installés, y compris les titres Xbox Game Pass (pas de prise en charge pour les jeux Xbox et Xbox 360).

Un téléphone ou une tablette Android fonctionnant sous Android 6 ou supérieur, avec Bluetooth 4.0.

Une manette sans fil Bluetooth Xbox One.

L’application Xbox Game Streaming du Play Store.

Avec cela à l’écart, la prochaine chose à faire est de lancer l’application Xbox Game Streaming et de passer par une routine de diagnostic, par laquelle la pertinence de votre réseau domestique, de votre console et de votre contrôleur sera évaluée.

Le diagnostic a découvert un problème avec un paramètre d’alimentation de la Xbox One.

Pour une expérience optimale, Microsoft recommande une vitesse en amont de 9 Mbps avec une latence inférieure à 60 ms.

La société affirme que l’expansion vers d’autres anneaux et régions Insider est à venir. Les testeurs sont encouragés à partager leurs commentaires et à faire des suggestions sur le Xbox Insider Subreddit.

L’aperçu de la diffusion en continu sur console Xbox se mondialise à partir d’aujourd’hui. Cela signifie que tous les utilisateurs qui s’inscrivent pour être un Xbox Insider (voir les étapes ci-dessus) pourront diffuser leurs jeux téléchargés directement depuis leur Xbox One vers leur smartphone ou tablette Android. En plus de cette expansion, Microsoft a annoncé que tous les testeurs recevraient bientôt une mise à jour du logiciel Xbox Console Streaming Preview, bien que le géant de la technologie n’ait pas précisé ce que la nouvelle version offrira.